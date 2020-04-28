إصابة ناشئ الإسماعيلي السابق بفيروس كورونا فى الإمارات

تعرض فادي موسى، ناشئ الإسماعيلي السابق الإصابة بفيروس الكورونا المستجد.





وأكد فادي موسى في تصريح خاص لصدى البلد، إنه إكتشف الإصابة منذ ١٢ يوما، حيث انتقل إلي إحدى المستشفيات الكبرى بدولة الإمارات ودخل في حجر الصحي ثم خضع إلي بعض الفحوصات التي أكدت إيجابية إصابته بالفيروس.





وأضاف لاعب الاسماعيلي السابق، إنه قام بعمل بعض الفحوصات اليوم وينتظر نتيجة الفحوصات الجديدة.





ونشر فادي موسى عبر صفحته الشخصية "فيس بوك" قائلا: اللهم انزل مني هذا الفيروس اللعين، مطالبا الدعاء له بالشفاء.





ويتواجد ناشىء الإسماعيلي السابق بدولة الإمارات للعمل منذ شهر أكتوبر الماضي.