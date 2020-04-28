غدا.. عبد الرحمن الأبنودى وعلى الحجار على قناة هيئة الكتاب





تبث الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي؛ عبر قناتها على يوتيوب؛ فى التاسعة والنصف من مساء غد الأربعاء ٢٩ أبريل؛ لقاء خاصا للشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودى والمطرب الكبير على الحجار؛ بين جمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب عام ٢٠٠٣ .





وتأتى عملية بث الهيئة للأرشيف المرئي والمطبوع لديها ضمن مبادرة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة "خليك فى البيت.. الثقافة بين إيديك"، والتى أطلقتها الوزيرة فى ضوء الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة المصرية فى مواجهة انتشار فيروس كورونا.





كما تتيح هيئة الكتاب عبر بوابة وزارة الثقافة؛ تحميل الكتب والإصدارات الخاصة بها مجانا، وبدأت بالأمس فى تفعيل أنشطة صالون القاهرة الثقافى الدولى أون لاين عبر صفحته على موقع فيس بوك.