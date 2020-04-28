بعد ظهورها فى حلقة رامز .. أروى فى مرمى نيران النقد بسبب البنطلون.. شاهد

حرصت الفنانة

أروى

على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير، بعد ظهورها اليوم فى حلقة اليوم من برنامج رامز مجنون مع الفنان رامز جلال.





تألقت أروى فى الصور بملابس عصرية، حيث ارتدت بنطلون غير تقليدي أتسم بالترتر الملون و اللامع ، وهو ما عرضها للانتقاد من رواد السوشيال ميديا معلقين :" مش حلو".





وانتعلت أروى حذاء أنيقا بكعب عالى باللون الأبيض، فيما أكملت إطلالتها ببعض الإكسسوارات العصرية والمتناسقة مع إطلالتها.



