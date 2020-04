بعد ظهورها فى حلقة رامز .. أروى فى مرمى نيران النقد بسبب البنطلون.. شاهد

View this post on Instagram

بمناسبه الفراشه اللي علي الجاكيت يارامز .. انا مرضتش اجيب باقي الفراشات من البلد خوفا علي شعور الزملا 😄😄 @ramezgalalac Thanks to @tanyaacouture Styled by @joliefashionstudio Make up by @nadine_mohammad_7 Hair by @lasirenegroup @moe_shaheen1