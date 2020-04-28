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مرأة

بعد ظهورها فى حلقة رامز .. أروى فى مرمى نيران النقد بسبب البنطلون.. شاهد

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 09:38 م
صدى البلد
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رنا عصمت
حرصت الفنانة أروى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير، بعد ظهورها اليوم فى حلقة اليوم من برنامج رامز مجنون مع الفنان رامز جلال.

تألقت أروى فى الصور بملابس عصرية، حيث ارتدت بنطلون غير تقليدي أتسم بالترتر الملون و اللامع ، وهو ما عرضها للانتقاد من رواد السوشيال ميديا معلقين :" مش حلو".

وانتعلت أروى حذاء أنيقا بكعب عالى باللون الأبيض، فيما أكملت إطلالتها ببعض الإكسسوارات العصرية والمتناسقة مع إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت أروى على خصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها، واختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.
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