بعد ظهورها فى حلقة رامز .. أروى فى مرمى نيران النقد بسبب البنطلون.. شاهد

حرصت الفنانة أروى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير، بعد ظهورها اليوم فى حلقة اليوم من برنامج رامز مجنون مع الفنان رامز جلال.
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بمناسبه الفراشه اللي علي الجاكيت يارامز .. انا مرضتش اجيب باقي الفراشات من البلد خوفا علي شعور الزملا 😄😄 @ramezgalalac Thanks to @tanyaacouture Styled by @joliefashionstudio Make up by @nadine_mohammad_7 Hair by @lasirenegroup @moe_shaheen1
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