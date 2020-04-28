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فن

الحمد لله على ما مضى .. رحمة حسن تنشر صورة عبر إنستجرام

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 10:19 م
رحمة حسن
رحمة حسن
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مصطفى كرم

شاركت الفنانة رحمة حسن جمهورها صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.


وتوجهت رحمة حسن بالدعاء والشكر لله قائلة "الحمد لله على ما مضى والحمد لله على ما انا به الآن والحمد لله على ما سيأتي والحمد لله على كل حال".


وحازت الصور على إعجاب عدد كبير من متابعيها  وجاءت التعليقات  بين " الحمد لله رب العالمين" و "الحمد لله دائما وابدا".


يذكر أن آخر أعمال رحمة، مسلسل "سابع جار وهو من بطولة "دلال عبد العزيز، شيرين، سارة عبد الرحمن، هاني عادل، نيقولا معوض، هيدي كرم"، وقصة ‏وسيناريو وحوار هبة يسري، وشارك في كتابة الحلقات أيتن أمين، منة إكرام، سما أحمد، منة فوزي، وإخراج أيتن أمين، نادين خان، ‏هبة يسر.

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