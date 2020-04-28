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منوعات

سبب مضاعفات بوريس جونسون بـ كورونا رغم شفاء الأمير تشارلز في المنزل

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 10:19 م
رئيس الوزراء البريطاني
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
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أماني إبراهيم
كشف الطبيب المعالج لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، السبب في تأثره بشدة بإصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد قال استشاري أمراض القلب الدكتور عاصم مالهوترا إن خطرة الوفاة متأثرا بالمرض يزداد عشرة أضعاف للذين يعانون من أمراض السمنة، وعلى حد وصفه فهذا ما ظهر أيضا في الوفيات التي تخطت 20 ألف بريطاني حتى الآن.

وأشار طبيب أمراض القلب إلى أن المصابين الأقل وزنا مثل وزير الصحة مت هانكوك تعافوا بسرعوا أكبر ولم يتم إدخالهم إلى المستشفى.

وكان كافح السيد جونسون صاحب الـ 55 عاما مع وزنه الزائد منذ عام 2018، في محاولات للحفاظ على صحته.

ومن بين كبار المسئولين والمستشارين الحكوميين الذين تعافوا من الفيروس رئيس الأطباء كريس ويتتي وكبير مستشاري دومينينك كامينجز ووزيرة الصحة نادين دوريز.

ويقول الأطباء إن أصحاب الوزن الزائد والذين يعانون من السمنة يعانون من مضاعفات للفيروس المستجد، وذلك لأن الجهاز المناعي يتأثر بالدهون التي تتضاعف باستمرار أثناء محاولتهم لعلاج الالتهابات التي تسبب فيها فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
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