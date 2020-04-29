تراجع أسعار البنزين والذهب والملابس.. نواب: توقف حركة الطيران والسياحة بسبب كورونا السبب.. ومطالب بمد فترة تأجيل أقساط البنوك الخاصة القطاع الخاص لنهاية العام

سبب تراجع الذهب والمواد البترولية

قال النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن سبب تراجع الذهب والمواد البترولية عالميًا هو فيروس كورونا وكل ما ينتج عنه من تداعيات مثل توقف حركة الطيران والسياحة الذى نتج عنه تقليل فى استهلاك المحروقات واكتفاء الدول من المخزون مما نتج عنه هبوط فى السعر العالمى للمواد الخام.





وأضاف "السيد" لـ"صدى البلد"، أن استهلاك الوقود فى معظم الدول قل، لافتًا إلى أن الفترة الأخيرة قامت مصر باكتشاف حقل زيت خام من المواد البترولية ولكن بعد تراجع الأسعار لن تستفيد مصر من أرباح تصديره للخارج وذلك سيؤثر على عملية التصدير.





وتابع: "بالنسبة للفوائد التى ستعود على مصر نتيجة هبوط سعر المواد البترولية عالميًا هو استيراد المواد البترولية بأسعار مخفضة مما ينتج عنه فائض فى الموازنة يمكن توجيهة لزيادة دعم العمالة غير المنتظمة أو الاحتياجات الأساسية للمواطنين لمواجهة فيروس كورونا".





وأوضح النائب أن سبب تراجع الذهب عالميًا هو أيضا اتجاه المواطنين وتخزينه باعتباره ملاذا آمنا يمكن الاعتماد عليه، متوقعًا ارتفاعه مرة أخرى.





وقال عمرو الجوهرى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن سبب انخفاض سعر برميل النفط عالميًا هو توقف حركة الطيران والسياحة بسبب فيروس كورونا المستجد والتداعيات الخاصة بمواجهة الفيروس مثلا حظر التجول وغيرها.







تراجع الملابس فى مصر لـ 70%

وأكد حسن السيد أن الأسباب التى أدت إلى انخفاض أسعار الملابس فى مصر 70% هو تغير السلوك الاستهلاكي للمواطنين واتجاههم إلى شراء السلع والمنتجات الغذائية بدلا عن الملابس خوفًا من نقصها فى الأسواق برغم تصريحات وزارة التموين بكون مصر لديها مخزون استراتيجى كبير فى المنتجات الغذائية.





وطالب النائب الحكومة بمد فترة تأجيل أقساط البنوك الخاصة بقطاع الأعمال والقطاع الخاص لنهاية العام حتى تستطيع المصانع والأسواق الملابس الحفاظ على العمالة وعدم زيادة نسبة البطالة فى المجتمع.



