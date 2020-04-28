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فن

محمد حفظي ضمن لجنة تحكيم مسابقة الساقية الأولى لأفلام الموبايل

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 11:10 م
محمد حفظي
محمد حفظي
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محمد نحلة

يشارك المنتج والمؤلف محمد حفظي في لجنة تحكيم مسابقة "ساقية الصاوي" الأولى لأفلام الموبايل، والتي أطلقت تحت شعار "خليك بالبيت"، ويشجع حفظي كل الموهوبين والمخرجين الشباب المهتمين بصناعة الفيلم الخاص بهم.


تعتمد المسابقة على التصوير "الداخلي" ودون اللجوء للنزول إلى الشارع، على ان يتم إستلام الأعمال من 20 أبريل إلى 4 مايو 2020 عن طريق الإيميل، وأوضحت ساقية الصاوي أنه سيتم إعلان النتائج في فيديو أونلاين على صفحة السينما " cinema elsakia" في ختام المهرجان، و إرسال الجوائز للفائزين.


كما أعلنت "ساقية الصاوي" عن لجنة التحكيم المشاركة في المسابقة وهم: رئيس لجنة التحكيم: المخرج خيري بشارة، المنتج والمؤلف محمد حفظي، الفنانة روزالين البيه، والفنان حمزة العيلي.


و يتم عرض الأفلام "لايف" على قناة الساقية على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وذلك تزامنا مع أيام مهرجان "الساقية للأفلام" وهي ٩ و ١٠ و ١١ مايو المقبل.


محمد حفظي سيناريست ومنتج مصري حاصل على العديد من الجوائز، كتب وأنتج وشارك في إنتاج ما يقارب الـ 30 فيلم طويل في مصر، الولايات المتحدة الأميركية، المملكة المتحدة والعالم العربي. 



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