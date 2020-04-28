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رياضة

رضا عبد العال: الجوهري كان بيدفع للمشجعين لكي يهتفوا باسمه.. فيديو

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 11:55 م
رضا عبد العال
رضا عبد العال
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عمرو ابوبكر
قال رضا عبد العال مُحلل فريق البريمو ان محمود الجوهري المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني كان يقوم بمنح اموال لكي يهتفو بإسمه في المباريات .

واضاف عبد العال في تصريحات خاصه على قناة Ten مع الاعلامي اسلام صادق ان الجوهري قام بإنشاء روابط من المشجعين لكي يهتفوا بإسمه ، فقط وعدم الهتاف باسم اي نجم من نجوم المنتخب وقتها. 

واشار رضا ان الجوهري كان يكره اللاعيبه المهارية مثلي وحمادة عبد اللطيف وطاهر ابوزيد وبدر رجب.

رضا عبد العال لعب للأهلي والزمالك، ومنتخب مصر وحقق العديد من البطولات. 

وكان الجوهري قد قاد منتخب مصر لتحقيق بطولة كأس الأمم الأفريقية عام ٩٨.
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