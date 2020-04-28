لو شايفة التمثيل حرام متمثليش.. فريدة سيف النصر: عفاف شعيب هاجمتني بعد خلعي الحجاب

عفاف شعيب متدينة زيادة". قالت الفنانة فريدة سيف النصر ، إن الفنانة عفاف شعيب هاجتمها كثيرا بعد قرار خلعها الحجاب، مضيفة "







وأضافت فريدة سيف النصر، أثناء حوارها التلفزيوني مع إيناس الدغيدي ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة" المذاع على قناة "القاهرة والناس"، " عفاف شعيب محترمة، وملتزمة طوال عمرها".









وتابعت فريدة سيف النصر " عفاف شعيب بتمثل حتى الآن ولو شايفة إن التمثيل حرام متمثلش".









وأضافت فريدة سيف النصر "تركيبتي مغرية، ودي طريقة كلامي".









وقالت "شخصيتي الفنية لديها مقومات الجاذبية، وعمري ما أنكرت أدواري، وعمري ما عملت مشهد فيه بوسة ولا خادش".



