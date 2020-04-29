طلاب الفرق الأخيرة بالجامعات يستغيثون بالبرلمان.. ويدشنون هاشتاج #سنوات_التخرج_في_خطر

دشن عدد كبير من طلاب سنوات التخرج بالجامعات هاشتاج #سنوات_التخرج_في_خطر مطالبين مجلس النواب ووزير التعليم العالي بتطبيق البحث عليهم مثل سنوات النقل.



وطالب الآلاف من طلاب الجامعات بتطبيق البحث أو الامتحان الإلكتروني عليهم مع مراعاة الوقت ليكون تسليم الامتحان بعد 24 ساعة، وذلك بعد فترة كبيرة من التخبط منذ الدراسة، وعدم ترك مساحة لهم او فرصة لمناقشتهم في تلك القرارات.

ومن خلال هاشتاج #سنوات_التخرج_في_خطر ؛ شن الطلاب هجوما على إدارة جامعاتهم، مطالبين باتباع طريقة البحوث في الفصل الدراسي الثاني؛ لصعوبة تأدية الامتحانات بطريقة الـ"أون لاين" في 45 دقيقة فقط.

وقالت إحدى الطالبات من خلال الهاشتاج الذي تم تداوله على نطاق واسع قائلا " ‏‎#سنوات_التخرج_حياتهم_في_خطر اعصابنا كل يوم بتتعب من الحالات الى كل يوم بتزيد".

وقال طالب اخر "‏سيادة الوزير مدام هتمتحنا؛ اذا اعمال السنة وضعها اية؟ عاوزين تفصيل دقيق عن كل حاجة بقى عشان نعرف وضعنا اية بدل ما التقدير يضيع منا ‎#سنوات_التخرج_حياتهم_في_خطر"



واضاف طالب اخر قائلا " ‏‎#سنوات_التخرج_حياتهم_في_خطر

سؤال هو الفرق النهائية المناعة بتاعتهم قوية لدرجة انهم مش هيتصابو يعنى علامات استفهام كبيرة قرار تأجيل الدراسة؟ ".





وتعقد لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب اجتماعا صباح اليوم الأربعاء لمناقشة مشكلات التعليم ومسارات الشهادات والامتحانات، بناءً على توجيهات الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بعقد اجتماع عاجل لهذا الغرض، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المُنعقدة بتاريخ 22 أبريل، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.