ردًا على الانتقادات.. وزير الرياضة الإيطالي: البديل الوحيد إنهاء الموسم مثل فرنسا

رد وزير الرياضة الإيطالي، فينتشينزو سبادافورا، على انتقاد رابطة اللاعبين الإيطاليين بشأن موعد التدريبات للألعاب الجماعية لكرة القدم مع أنباء عودة الكاليتشو .





وكان رئيس الوزراء الإيطالي قد أعلن في بيان رسمي، تفاصيل التعامل مع المرحلة الثانية من الحظر بشأن وباء كورونا، وسمح للمواطنين العاديين بالركض في مساحات مفتوحة ابتداءً من 4 مايو، والرياضيين في الرياضات الفردية مثل التنس للعودة إلى التدريب الكامل، مع الحفاظ على المبادئ التوجيهية للمسافة الاجتماعية، وبالنسبة للألعاب الجماعية ككرة القدم، أكد أنه يمكن العودة للتدريبات بداية من 18 مايو .





وانتقدت رابطة اللاعبين الإيطاليين الأمر في بيان رسمي .





وكتب الوزير سبادافورا على فيسبوك: "نأمل أن تستأنف الرياضات الجماعية من 18 مايو".





وأضاف: "نعمل حاليًا على إتقان هذه الإرشادات وسنقوم بتمريرها من قبل اللجنة العلمية لمعرفة ما إذا كانت كافية لضمان السلامة".





وأردف سبادافورا: "أشكر رئيس الاتحاد الإيطالي جابرييل جرافينا، الذي نفى المزاعم القائلة بأن شخصًا داخل رابطة الدوري الإيطالي، قال إنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن عودة الدوري، ربما يحب بعض رؤساء الدوري الإيطالي نشر الأكاذيب للضغط على الحكومة".





وأكمل: "لم يدركوا أن هذا النوع من الأشياء لن يعمل بعد الآن، إن حذرنا هو الشيء الوحيد الذي يترك بصيص أمل في أن تعود كرة القدم مرة أخرى، البديل الوحيد للحكومة هو اتباع المثال الذي قدمته فرنسا والقول إن كرة القدم تنتهي هنا".





وأتم: "كل هذا يتوقف على قدراتنا الفردية على احترام القواعد، إذا كنا نعتقد أن كل شيء تم إصلاحه بحلول 4 مايو، فإننا نرتكب خطأً فادحًا".





وكان رئيس الوزراء الفرنسي أعلن حظر كل الأنشطة والأحداث الرياضية، بما فيها مباريات كرة القدم التي يمكن أن تقام خلف الأبواب المغلقة في فرنسا، حتى سبتمبر المقبل، لتجنب تفشي فيروس كورونا.