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فن

2 في الصندوق الحلقة 8: أوس أوس يحقق حلمه ويعترف لحبيبته بحبه

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 07:32 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
عرضت ثامن حلقات مسلسل "2 في الصندوق" للفنانين حمدي الميرغني وأوس أوس على شاشة قناة mbc مصر.

وشهدت احداث الحلقة الثامنة مقابلة زيكا "اوس اوس " لحبيبته وتحقيق حلمه بالاعتراف بالحب لها .

وقامت نونا بمهاتفة شوقه " حمدى المرغنى " لتخبره بان هناك عريس سياتى لخطبتها وتطلب منه المساعدة مما يضعه فى ورطة .

"اتنين في الصندوق" يشارك في موسم رمضان 2020 ويعرض على قناة "إم بي سي مصر"، ويشارك فيه كل من حمدي الميرغني و"أوس أوس" ،صلاح عبد الله ومحمود البزاوي وأحمد عبدالله محمود وبيومي فؤاد،حنان سليمان، ورحاب الجمل ونهى عابدين، ويظهر عدد كبير من النجوم كضيوف شرف، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمد مصطفى.

ويأتي مسلسل اتنين في الصندوق بمثابة البطولة المطلقة الأولى لنجمي مسرح مصر حمدي الميرغني ومحمد أسامة الشهير بأوس أوس، اللذان حققا شهرة واسعة خلال السنوات الماضية.
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