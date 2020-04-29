وزير الأوقاف: مصر بلد القرآن وحصن الإسلام وستظل وأهلها في رباط إلى يوم القيامة

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ، أن مصر هي حصن الإسلام وبلد القرآن وبلد قراء القرآن وستظل بإذن الله (عز وجل) ، وأهلها في رباط إلى يوم القيامة وسيظلون بإذن الله تعالى .





وشدد وزير الأوقاف في تصريحات له على أن مصر هي التي تواجه بشجاعة وبسالة ووضوح جماعات التطرف والإرهاب ، وقوى الشر والضلال ، وهو سر هجوم تلك الكتائب المأجورة والجماعات الموتورة بهجماتها الفيسبوكية على مؤسساتها الوطنية ، مضيفا : لكننا نقول لأصحاب هذه الهجمات ومموليها : موتوا بغيظكم ، فستنفقون أموالكم ثم تكون عليكم حسرة ، واعلموا أنه لا أثر لكم ولا لحملاتكم في غير عالمكم الوهمي وصفحاتكم المشبوهة ، فشعب مصر الذي يملك حضارة عظيمة تمتد في أعماق التاريخ لأكثر من سبعة آلاف عام لا يمكن أن ينخدع بضلالكم وأباطيلكم ، وكذبكم وشائعاتكم وافتراءاتكم ، وصدق الحق سبحانه وتعالى إذ يقول في كتابه العزيز : " فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ " .





وأضاف وزير الأوقاف أن مصر الكنانة لطفا منك تحفظها .. حصن العروبة والإسلام من قدم ..ومن سواك لهذا الفضل نقصده ..ومن سواك لكشف الكرب والغم ، لافتا إلى أن مصر بلد الأزهر الشريف قلعة العلم والعلماء على مر العصور والدهور ، فلا يمكن أن يزايد على إسلامها ولا على إيمان أهلها أحد ، وقال رحم الله الشيخ محمد متولي الشعراوي حين قال : مصر هي البلد الذي صدّر علم الإسلام حتى إلى البلد الذي أنزل فيه الإسلام .





وتابع وزير الأوقاف قائلا : ستظل مصر بإذن الله أمنا أمانا بفضل من قال في حقها : " ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ " ، وسيحق الله الحق بكلماته ويرد كيد الباغين الأفاكين الكذابين في نحورهم ، " وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ " ، والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل .



