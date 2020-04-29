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فن

نيللي كريم ترقص على أنغام تتر مسلسل بـ100 وش.. شاهد فيديو

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 10:25 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود

نشرت الفنانة نيللي كريم فيديو "تيك توك" جديدا عبر صفحتها الرسمية على موقع  تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ظهرت الفنانة نيللي كريم من حديقة منزلها وهي ترقص بطريقة كوميدية على أنغام تتر مسلسل "بـ 100 وش".



ونال الفيديو  إعجاب الكتير من متابعيها وجاءت التعليقات كالآتي:

 أحلى مسلسل برمضان

 القمر نيللي كريم 

دورك يجنن في المسلسل كملي في الكوميدي


وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث.


 مسلسل "بـ 100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، حيث كان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول عمليات النصب لتتصاعد كل قصة 5 حلقات. 


و يشارك في بطولته كل من آسر ياسين ونيلي كريم، ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل و إخراج كاملة أبو ذكري.


يذكر أن شركة "العدل جروب" تعاقدت مع نيللى كريم، على بطولة مسلسل "سقوط حر"، وذلك لتنافس به العدل جروب فى السباق الدرامى الرمضانى المقبل.


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