أسعار النفط تصعد بدعم ارتفاع أقل من المتوقع للمخزون الأمريكي

أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد تراجعها على مدار اليومين الماضيين، مدعومة بتقديرات أظهرت ارتفاع مخزونات الخام الأمريكي بمعدل أقل من توقعات المحللين، ما ساعد في تهدئة المخاوف بشأن تكدس المعروض من الخام ونفاد أماكن التخزين الرئيسية. ارتفعتالأربعاء، بعد تراجعها على مدار اليومين الماضيين، مدعومة بتقديرات أظهرت ارتفاعبمعدل أقل من توقعات المحللين، ما ساعد في تهدئة المخاوف بشأن تكدس المعروض من الخام ونفاد أماكن التخزين الرئيسية.





العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم يونيو بنسبة 10.37% أو بمقدار 1.28 دولار إلى 13.62 دولار للبرميل، كما صعدت عقود خام برنت تسليم يونيو 2.8% أو بمقدار 57 سنتا عند 21.03 دولار للبرميل. ارتفعتتسليم يونيو بنسبة 10.37% أو بمقدار 1.28 دولار إلى 13.62 دولار للبرميل، كما صعدت عقود خام برنت تسليم يونيو 2.8% أو بمقدار 57 سنتا عند 21.03 دولار للبرميل.





البترول الأمريكي الصادرة مساء أمس ارتفاع مخزونات الخام بمقدار 9.98 مليون برميل الأسبوع الماضي، في حين كان متوقعا ارتفاعها بمقدار 12 مليون برميل ، وتترقب الاسواق صدور بيانات إدارة الطاقة الأمريكية لتنفي أو تؤكد صحة التقديرات. وأظهرت تقديرات معهدالصادرة مساء أمس ارتفاع مخزونات الخام بمقدار 9.98 مليون برميل الأسبوع الماضي، في حين كان متوقعا ارتفاعها بمقدار 12 مليون برميل ، وتترقب الاسواق صدور بيانات إدارة الطاقة الأمريكية لتنفي أو تؤكد صحة التقديرات.





أسعار النفط ضغوطا هبوطية مستمرة بسبب مخاوف نفاد مواقع التخزين في ظل انهيار الطلب على الخام جراء تدابير مكافحة تفشي فيروس كورونا. وتواجهضغوطا هبوطية مستمرة بسبب مخاوف نفاد مواقع التخزين في ظل انهيار الطلب على الخام جراء تدابير مكافحة





وتوقع تقرير لبنك الاستثمار الأمريكي "جولدمان ساكس"، أن تتعرض السعة التخزينية للمنتجين إلى اختبار صعب في أقل من ثلاثة اسابيع في ظل سرعة امتلاء مراكز رئيسية مثل موقع التخزين بولاية أوكولاهما الامريكية ما يشكل مزيدا من الضغوط على أسعار الخام الأمريكي التي هوت إلى دون مستوى الصفر الأسبوع الماضي، في أدنى تداول لها على الإطلاق، محدثة هزة كبيرة بقطاع الطاقة العالمي

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ويرى خبراء اقتصاديون جهود تحالف أوبك بلس لخفض إنتاج الخام غير كافية لتعويض الخسائر الناجمة عن انهيار الطلب على المعدن الأسود تحت ضغط تدابير محاربة كورونا وبالتالي ستظل الأسعار تحت رحمة كورونا حتى انتهاء الأزمة وعودة الأمور إلى طبيعتها ورفع قرارات حظر السفر.



