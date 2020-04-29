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اقتصاد

تراجع طفيف في أسعار الذهب العالمية مع ترقب نتائج اجتماع "الفيدرالي الأمريكي"

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 11:06 ص
الذهب
الذهب
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أ ش أ
سجلت أسعار الذهب العالمية تراجعا طفيفا خلال تعاملات اليوم الأربعاء مع ترقب المستثمرين نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ، وسط توقعات باستمرار تدابير "التحفيز النقدي " لدعم الاقتصاد الأكبر عالميا في مواجهة تداعيات فيروس "كورونا" ، بالإضافة الي ترحيب الأسواق بخطط إعادة فتح الاقتصادات.

وفي هذا السياق ، تراجع سعر العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم شهر يونيو بنسبة 0.28% مسجلا 1717 دولارا للأوقية، كما انخفض سعر التسليم الفوري بنحو 0.06% ليسجل 1706 دولارا للأوقية.

ويترقب المستثمرون نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر اليوم ، وسط آمال بالابقاء على سياسات "التحفيز النقدي " حتى انتهاء أزمة تفشي جائحة فيروس "كورونا " والتأكيد على قدرة الاقتصاد الأمريكي على نفض غبار خسائر الوباء ، تزامنا مع استعداد الولايات الأمريكية لاعادة فتح الاقتصاد.

وكان حاكم ولاية "نيويورك" "أندرو كومو" - أكثر المناطق تضررًا بفيروس "كورونا" في الولايات المتحدة - قد أعلن أن الولاية تخطط لإعادة فتح الاقتصاد عبر عدة مراحل، وأنه من المقرر أن تتضمن المرحلة الأولى استعادة نشاط قطاع البناء والتصنيع.

كما تستعد ولايات أمريكية أخرى مثل : كولورادو ، ومسيسيبي ، ومينيسوتا ، ومونتانا ، وتينيسي ، للانضمام الي ولايات : جورجيا وأوكلاهوما وآلاسكا في تجربة إعادة فتح اقتصاداتها ، وذلك بعد قرابة شهرين من إجراءات الإغلاق التى أمرت بها الحكومة 
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