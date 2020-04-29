تراجع طفيف في أسعار الذهب العالمية مع ترقب نتائج اجتماع "الفيدرالي الأمريكي"

أسعار الذهب العالمية تراجعا طفيفا خلال تعاملات اليوم الأربعاء مع ترقب المستثمرين نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ، وسط توقعات باستمرار تدابير "التحفيز النقدي " لدعم الاقتصاد الأكبر عالميا في مواجهة تداعيات فيروس "كورونا" ، بالإضافة الي ترحيب الأسواق بخطط إعادة فتح الاقتصادات. سجلتتراجعا طفيفا خلال تعاملات اليوم الأربعاء مع ترقب المستثمرين نتائج اجتماع، وسط توقعات باستمرار تدابير "التحفيز النقدي " لدعم الاقتصاد الأكبر عالميا في مواجهة، بالإضافة الي ترحيب الأسواق بخطط إعادة فتح الاقتصادات.





سعر العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم شهر يونيو بنسبة 0.28% مسجلا 1717 دولارا للأوقية، كما انخفض سعر التسليم الفوري بنحو 0.06% ليسجل 1706 دولارا للأوقية. وفي هذا السياق ، تراجعتسليم شهر يونيو بنسبة 0.28% مسجلا 1717 دولارا للأوقية، كما انخفض سعر التسليم الفوري بنحو 0.06% ليسجل 1706 دولارا للأوقية.





جلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر اليوم ، وسط آمال بالابقاء على سياسات "التحفيز النقدي " حتى انتهاء أزمة تفشي جائحة فيروس "كورونا " والتأكيد على قدرة الاقتصاد الأمريكي على نفض غبار خسائر الوباء ، تزامنا مع استعداد الولايات الأمريكية لاعادة فتح الاقتصاد. ويترقب المستثمرون نتائج اجتماع مالمقرر اليوم ، وسط آمال بالابقاء على سياسات "التحفيز النقدي " حتى انتهاء أزمة تفشي جائحة فيروس "كورونا " والتأكيد على قدرةعلى نفض غبار خسائر الوباء ، تزامنا مع استعداد الولايات الأمريكية لاعادة فتح الاقتصاد.





وكان حاكم ولاية "نيويورك" "أندرو كومو" - أكثر المناطق تضررًا بفيروس "كورونا" في الولايات المتحدة - قد أعلن أن الولاية تخطط لإعادة فتح الاقتصاد عبر عدة مراحل، وأنه من المقرر أن تتضمن المرحلة الأولى استعادة نشاط قطاع البناء والتصنيع.



