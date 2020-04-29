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منوعات

فيروس كورونا يحصد أرواح 3 سيدات من عائلة واحدة خلال 3 أيام.. تفاصيل

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 01:40 م
فيروس كورونا يحصد
فيروس كورونا يحصد أرواح 3 سيدات من عائلة واحدة خلال 3 أيام
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هدير علاء
أودى فيروس كورونا المستجد بحياة ثلاث سيدات من عائلة واحدة في غضون ثلاثة أيام، وحدثت هذه الواقعة في مدينة "فول ريفر" بولاية "ماساتشوستس" الأمريكية.

وبحسب ما جاء في تقرير لصحيفة "The Sun" البريطانية توفيت الشقيقتان "لودالينا" و"جوفيناليا أمارال"، إضافة إلى ابنة الأخيرة "جريس دياس" إثر الإصابة بالفيروس المميت، وذلك في وقت سابق من الشهر الجاري.

وأضاف التقرير أن السيدات الثلاث كن يساعدن في إدارة مركز تسوق محلي خاص بالعائلة.

تجدر الإشارة إلى أن الشقيقتين "لودالينا"، البالغة من العمر 82 عامًا، و"جوفيناليا"، 76 عامًا، هما في الأساس من البرتغال؛ وقد توفيت الشقيقة الكبرى في مستشفى محلي في الرابع عشر من الشهر الجاري، كما توفيت "جريس دياس" ابنة الشقيقة الأخرى في نفس اليوم عن عمر يناهز 40 عامًا؛ أما "جوفيناليا" أو الشقيقة الصغرى فقد توفيت في السادس عشر من أبريل.

وأشار تقرير الصحيفة البريطانية إلى أن مركز التسوق الذي تديره العائلة أغلق أبوابه منذ العاشر من أبريل، ولم يمض وقت طويل على ذلك حتى علم السكان المحليون بالمأساة التي حلت بالعائلة، وسارعوا بتقديم التعازي وباقات الزهور.
فيروس كورونا يحصد أرواح 3 سيدات من عائلة واحدة خلال 3 أيام.. تفاصيل
فيروس كورونا يحصد أرواح 3 سيدات من عائلة واحدة خلال 3 أيام.. تفاصيل
فيروس كورونا يحصد أرواح 3 سيدات من عائلة واحدة خلال 3 أيام.. تفاصيل
فيروس كورونا يحصد أرواح 3 سيدات من عائلة واحدة خلال 3 أيام.. تفاصيل
فيروس كورونا يحصد أرواح 3 سيدات من عائلة واحدة خلال 3 أيام.. تفاصيل
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