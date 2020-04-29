AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

الخارجون عن القانون يستخدمون كورونا كسلاح ضد الشرطة.. شاهد

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 06:32 ص
صدى البلد
Advertisements
مريم صليب
تفشى فيروس كورونا الجديد في بريطانيا حيث تحولت الدولة إلى مجموعة من المناطق المتفرقة المحتوية على بؤر لكورونا  و تسببت في حصد أرواح الآلاف من المواطنين.
 
ووفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أشار آخر تقرير ورد إلى وزارة الصحة بالمملكة المتحدة إلى تخطي عدد المصابين ارتفاع نسبة المصابين بشكل ملحوظ في الاسابيع الأخيرة الماضية و لكن أبرز أيضا ظاهرة جديدة رصدتها الشرطة . 

وبحسب ما ذكرت الصحيفة أن الشرطة البريطانية لاحظت ظهور أكثر من 30 حالة إصابة بفيروس كورونا في صفوفها ، بعد اتباع المجرمين طريقة جديدة للدفاع عن نفسهم من خلال التضحية بشخص مريض بكورونا و نقل العدوى إلى الضباط . 

وأوضحت ان تلك الفكرة المجنونة قد تتسبب في انتشار المرض ليس في أرجاء بريطانيا فقط بل في الدول الحدودية المجاورة ، و على الجميع تقدير دور الشرطة في حماية و تأمين المواطنين و الحفاظ على حياتهم حتى تنتهي تلك الجائحة بسلام . 

جدير بالذكر أن التقرير أشار إلى أن 30% من الإصابات التي تمثل خطورة كبيرة في ولاية نيويورك التي اعتبرها الاطباء في الولايات المتحدة هي بؤرة تفشي الوباء . 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قفزة غير متوقعة..أمريكا تعلن عن ارتفاع عدد وفيات كورونا

تعرف على أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا في العالم.. فيديو

أمريكا.. زيادة مستمرة في عدد الوفيات بكورونا

بعد تخطى الـ 14000 وفاة بـ كورونا.. الصحة الأمريكية تعلن نبأ صادمًا

570 حالة وفاة جديدة اليوم بـ فيروس كورونا في إيطاليا

كورونا يخرج عن السيطرة.. أكثر من 10 آلاف حالة وفاة في ولاية أمريكية.. صور

ترشيحاتنا

أمر غير معتاد.. اختفاء رانيا يوسف فى ظروف غامضة

التحقيق في مقتل رجل قتل ببريطانيا ثاني أيام رمضان.. تفاصيل

شاهد ما فعله فيروس كورونا بجسد طفلة صغيرة.. ووالدتها تحذر.. صور

موعد أذان الفجر سادس أيام رمضان

شيف شهير ينشر طريقة صوص الدجاج السرية لنجاح سلسلة مطاعمه.. فيديو وصور

نبيل الحلفاوي يوجه رسالة لـ بيتر ميمي بسبب الاختيار..شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرخص تجميل في الدنيا.. 5 فوائد لوضع قشر البطاطس على البشرة

شاهد ما فعله فيروس كورونا بجسد طفلة صغيرة.. ووالدتها تحذر.. صور

فائدة مذهلة لوضع ورق الجرائد في حذائك