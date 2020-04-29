الخارجون عن القانون يستخدمون كورونا كسلاح ضد الشرطة.. شاهد

تفشى فيروس كورونا الجديد في بريطانيا حيث تحولت الدولة إلى مجموعة من المناطق المتفرقة المحتوية على بؤر لكورونا و تسببت في حصد أرواح الآلاف من المواطنين.

ووفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أشار آخر تقرير ورد إلى وزارة الصحة بالمملكة المتحدة إلى تخطي عدد المصابين ارتفاع نسبة المصابين بشكل ملحوظ في الاسابيع الأخيرة الماضية و لكن أبرز أيضا ظاهرة جديدة رصدتها الشرطة .





وبحسب ما ذكرت الصحيفة أن الشرطة البريطانية لاحظت ظهور أكثر من 30 حالة إصابة بفيروس كورونا في صفوفها ، بعد اتباع المجرمين طريقة جديدة للدفاع عن نفسهم من خلال التضحية بشخص مريض بكورونا و نقل العدوى إلى الضباط .





وأوضحت ان تلك الفكرة المجنونة قد تتسبب في انتشار المرض ليس في أرجاء بريطانيا فقط بل في الدول الحدودية المجاورة ، و على الجميع تقدير دور الشرطة في حماية و تأمين المواطنين و الحفاظ على حياتهم حتى تنتهي تلك الجائحة بسلام .





جدير بالذكر أن التقرير أشار إلى أن 30% من الإصابات التي تمثل خطورة كبيرة في ولاية نيويورك التي اعتبرها الاطباء في الولايات المتحدة هي بؤرة تفشي الوباء .