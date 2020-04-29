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منوعات

شاهد ما فعله فيروس كورونا بجسد طفلة صغيرة.. ووالدتها تحذر.. صور

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 05:51 ص
فيروس كورونا يشوه
فيروس كورونا يشوه جسد طفلة
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عزة عاطف

في الوقت الذي حذر فيه عدد من الخبراء من أمراض الأطفال التي قد ترتبط بمرض "كوفيد -19" الناتج عن فيروس كورونا المستجد، تحدثت إحدى الأمهات عن مخاوفها بشأن إصابة طفلتها بمرض خطير.

 

وعانت الطفلة التي تبلغ من العمر عامين فقط من نزلة برد عادية ولم تظهر عليها أي من أعراض فيروس كورونا، لكن في غضون 3 أيام ظهر على قدميها طفح جلدي مرعب انتشر إلى باقي جسدها ثم تحول إلى اللون الأرجواني.

 

خشيت الأم من إصابة ابنتها بمرض كاواساكي الذي يعتقد الخبراء في ارتباطه بالفيروس المستجد، وقد أخبر الأطباء البريطانيين الأم أن ابنتها تعاني من كوفيد-19 لكن لا أعراض مشابهة ولم يعرف أحد سبب وجود الطفح الجلدي رغم خضوعها لاختبارات عدة.

 

وبعد التنبيهات الصادرة للأطباء مؤخرًا بشأن علاقة كورونا بالأمراض الجلدية الخطيرة، خضعت الطفلة الصغيرة للاختبارات مرة أخرى وتنتظر عائلتها النتائج، وقد عرفت الأم عن معاناة عدد من الآباء الآخرين مع الطفح الجلدي في أطفالهم المصابين بكورونا خاصة في إسبانيا.

 

ارتباط كورونا بالأمراض الجلدية


تقول الأم البريطانية التي لم تكشف عن اسمها لصحيفة "مترو" بأن السلطات الإسبانية بدت أكثر وعيًا بالطفح الجلدي كونه أحد أعراض فيروس كورونا، خاصة بين الأطفال الصغار، وقد تم إطلاع الآباء على ذلك، مضيفة أن المملكة المتحدة كانت تتخلف بفارق 10 خطوات عن الأماكن الأخرى من حيث الوعي بهذا الأمر.

 

ومع العلاج بدأ الطفح الجلدي لابنتها في التلاشي إلى حد كبير، لكن ظل موجودًا على ساقيها وذراعيها في وجود تقشر للجلد، وعلى الرغم من تحسن معنويات الطفلة إلا أن والدتها حذرت الآباء الآخرين من ضرورة إدراك أعراض الطفح الجلدي المرتبطة بكورونا بسرعة لتجنب مضاعفات القلب والمزيد من المآسي.

 

كما يحقق الأطباء في بريطانيا وإيطاليا الآن في وجود صلة محتملة بين فيروس كورونا ومجموعة الأمراض الالتهابية الشديدة بين الأطفال الذين يعانون من الحمى الشديدة وتورم الشرايين.

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