آيتن عامر في حوار لـ صدى البلد: تحدثت مع دكاترة نفسيين من أجل "فرصة تانية".. وشخصية "ريهام" لا تشبهني على الإطلاق

لم أتعرض للخيانة في حياتي.. وتوترت في مشهد طلاق "ريهام"

ياسمين صبري متصالحة مع نفسها.. وأحمد مجدي مثقف وبيننا كيميا خاصة

كان نفسي أشتغل مع أكرم حسني وأحمد فهمي.. ولم أصور مشاهدي في أزمة كورونا

أتابع الانتقادات على السوشيال ميديا.. ولا إهتم الا بما يفيدني

احتلت الفنانة آيتن عامر تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، وخاصة بعد عرض الحلقات الأولى من مسلسل "فرصة تانية"، والتي تجسد من خلاله شخصية "ريهام" التي طلقها "زياد" الذي يجسده الفنان أحمد مجدي، بعدما ترك حفل زفافهما مهرولا إلى المستشفى بعد معرفته بحادث حبيبته، التي تجسدها ياسمين صبري، ورغم انفصالهما إلا أن "ريهام" لم تكف عن محاولات عودتها لـ "زياد" مرة اخرى، وهو ما جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي يهتم بالشخصية وتفاصيلها، ويوجه الانتقاد لـ شخصية "ريهام" كونها تتهاون في كرامتها من أجل العودة لحبيبها.

وتشارك آيتن عامر أيضا في العمل الكوميدي "رجالة البيت" مع الفنان أكرم حسني وأحمد فهمي وهو دور مختلف تماما عن دورها في "فرصة تانية".

"صدى البلد" التقى آيتن عامر للحديث حول الجدل المثار على شخصيتها بمسلسل "فرصة تانية"، وكيف رأت ردود أفعال السوشيال ميديا، كما تحدثنا أيضا عن تجربتها الكوميدية في "رجالة البيت".

في البداية كيف رأيت ردود الأفعال على السوشيال ميديا ومتابعة الجمهور لتفاصيل شخصية ريهام؟

سعيدة جدا بكل ردود الأفعال التي رأيتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن الدور استطاع أن يصل لعدد كبير جدا من الناس ويتحدثون عن تفاصيله وآخرين مرتبطين بالشخصية ويحللوها.

الجمهور ينتقد تصرفات ريهام وتهاونها في كرامتها أمام من تحب.. كيف استعددت لتلك الشخصية؟

هذا الدور كان صعبا جدا، واستعددت له بمناقشة أكثر من دكتور نفسي في لزمات الشخصية النفسية والحركية، حتي يمكنني أن أقف على الشكل العام للشخصية، وذاكرت جيدا كل التفاصيل لأتمكن من التصوير بارتياحية، ولم أدخل في التصوير إلا وأنا متمكنة من كل أدواتي.

هل تعرضت للخيانة في حياتك الشخصية؟

لم أتعرض للخيانة في حياتي الحقيقية، والصعوبة في شخصية "ريهام" تحديدا أنها بعيدة عني تماما، فأنا أقوى منها بكثير، ومن الصعب أن تمثل شخصية مختلفة عن تفاصيلك بشكل كبير، فما كان بيدي إلا التحضير لها بشكل جيد لأتمكن من إخراجها بالشكل المناسب.

ما أصعب المشاهد التي واجهتيها في المسلسل؟

مشهد طلاق "ريهام" كان صعبا جدا، وتوترت كثيرا بسببه ولم اكن أعرف هل أديته جيدا أم لا، وهناك مشهد آخر حينما أقوم بتكسير السويت بعدما تركني أحمد مجدي في الفرح وذهب.

كيف رأيت العمل مع أحمد مجدي وياسمين صبري؟

هذه ليست المرة الأولى التي أعمل فيها مع احمد مجدي، فأنا أحب التواجد معه، فهو ممثل مثقف وتجمعنا كيميا خاصة، وبالنسبة لياسمين صبري فهي لطيفة ومحترمة ومؤدبة، وتحب كل الناس، وليس لديها مشاكل مع أحد ومتصالحة جدا مع نفسها.





على الجانب الاخر نجدك في شخصية مختلفة تماما مع الفنان أكرم حسني وأحمد فهمي..فحدثينا عن تجربة "رجالة البيت"؟

كنت أتمني أن أعمل مع أحمد فهمي وأكرم حسني من زمان، فأنا أحب الأعمال الكوميدية، وأحب أن أتواجد بها، إلي جانب أنني كنت متحمسة للغاية للتواجد مع المخرج أحمد الجندي، وإضحاك الناس مهمة صعبة للغاية، فأن تبكيهم أسهل بكثير من أن تضحكهم.

هل كان لك مشاهد تم تصويرها وقت أزمة انتشار فيروس كورونا؟

لما أصور منذ أزمة كورونا.. كل مشاهدي كانت في البدايات، وانتهت مبكرا.

الجميع يتعرض لانتقادات على السوشيال ميديا..فكيف تتعاملين مع هذا الأمر؟

أتابع كل الانتقادات التي تأتي لي على السوشيال ميديا، وأستفيد بالنقد البناء فقط، أما من ينتقدني لمجرد الانتقاد فلا ألتفت إليه.

على أى أساس تقومين باختيار أدوارك؟

الاختيار يأتي على أساس هل الدور جديد أم لا، اتعمل قبل كده أم لا، هيفيدني أم لا، ونجاحي في "فرصة تانية" و"رجالة البيت" يحملني مسئولية الأعمال القادمة، ويجعلني أفكر جديا فيما سأقدم للجمهور بعد ذلك.