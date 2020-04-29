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تعليم

التعليم : 99 % من طلاب الصف الأول الثانوي امتحنوا اللغة العربية إلكترونيًا بلا مشاكل تقنية

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 03:55 م
امتحانات الصف الاول
امتحانات الصف الاول الثانوي
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ياســـمين بدوي
أدى طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الأربعاء، امتحان مادة اللغة العربية على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر في أولى أيام امتحانات نهاية العام الدراسي 2020/2019، والتي تستمر حتى 20 مايو 2020.

ونجح 583 ألفًا و420 طالبا/طالبة من طلاب الصف الأول الثانوي في تأدية امتحان اليوم بلا مشاكل تقنية، من إجمالي 589 ألف طالب/طالبة بمختلف محافظات الجمهورية، بنسبة 99% من إجمالي عدد الطلاب.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن رابط لتسجيل حضور الطالب الاختبار يوميًا وتسجيل شكوى أثناء الاختبار، وذلك عبر الرابط التالي: https://thaneduone.emis.gov.eg/attend-complain/

ويؤدي طلبة الصف الأول الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) على التابلت ومن المنزل، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.

ويؤدي غدًا الخميس الموافق 30 إبريل 2020 طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان مادة اللغة العربية، بينما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى يوم السبت الموافق 2 مايو 2020.
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