هكذا روجت ريهانا لمنتجات ماركتها العالمية Fenty

ونشرت ريهانا عبر خاصية ستوري بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة سيلفي لها اثناء الترويج لاحدث منتجات مستحضرات التجميل من ماركتها وهي تحمل في يدها.

وتواصل ريهانا تسخير جهودها وامكانيتها من اجل مساعدة البشرية من المواجهة الشرسة لفيروس كورونا المستجد – كوفيد 19، وهذه المرة قررت التعاون مع مؤسس موقع تويتر ومغني الراب الشهير جاي زي لجمع تبرعات.





وقامت مؤسسة كلارا ليونيل الخيرية المملوكة لـ ريهانا بالتعاون مع مؤسس والرئيس التنفيذي لتويتر جاك دورسي،ومؤسسة جاي زي الخيرية بجمع تبرعات تصل الى 6 ملايين ونصف دولار أمريكي من اجل دعم المنظمات لتصدي لفيروس كورونا في الولايات المتحدة وخارجها.



