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فن

هكذا روجت ريهانا لمنتجات ماركتها العالمية Fenty

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 04:41 م
ريهانا
ريهانا
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شروق ابراهيم

خطفت ماركة Fenty العالمية النجمة العالمية ريهانا من جمهورها اذ اصبحت تهتم بها اكثر من فنها والتركيز على طرح البوم جديد بعد مرور 4 سنوات على خر البوم لها. 

ونشرت ريهانا عبر خاصية ستوري بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة سيلفي لها اثناء الترويج لاحدث منتجات مستحضرات التجميل من ماركتها وهي تحمل في يدها. 


وتواصل ريهانا تسخير جهودها وامكانيتها من اجل مساعدة البشرية من المواجهة الشرسة لفيروس كورونا المستجد – كوفيد 19، وهذه المرة قررت التعاون مع مؤسس موقع تويتر ومغني الراب الشهير جاي زي لجمع تبرعات. 

وقامت مؤسسة كلارا ليونيل الخيرية المملوكة لـ ريهانا بالتعاون مع مؤسس والرئيس التنفيذي لتويتر جاك دورسي،ومؤسسة جاي زي الخيرية بجمع تبرعات تصل الى 6 ملايين ونصف دولار أمريكي من اجل دعم المنظمات لتصدي لفيروس كورونا في الولايات المتحدة وخارجها.

كما سيتم تخصيص جزء من التبرعات لدعم المؤسسات الدولية مثل مؤسسة اليزابيث تايور لمكافحة الايدز، ومؤسسة اطباء بلا حدود.

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