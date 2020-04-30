تفتيت حصوات الكلى..٢١ فائدة لتناول الزعتر

قدم الدكتور أحمد صبري استشاري السمنة والتغذية العلاجية، فوائد تناول الزغتر.





فوائد_الزعتر:

1- يساعد الزعتر على علاج السعال الديكي والألتهابات الشعبيه ، والربو، والبلغم . كما يساعد على تسهيل خروج المخاط الشعبي فيهدئ الشعب الهوائية ويلطفها .حيث يشرب منه مغلي الزعتر ويستخدم زيته أيضا في دهن الصدر قبل النوم .

2- يعمل الزعتر على تقوية الجهاز المناعي وتقوية العضلات ومنع تصلب الشرايين وتقوية عضلات القلب .

3- يعتبر الزعتر مسكن للألم ومطهر ومنشط للدورة الدموية

4- يعالج الزعتر إلتهابات المسالك البولية والمثانة ويشفي من مرض المغص الكلوي ويخفض الكوليسترول .

5- يساعد الزعتر على طرد الغازات من المعدة ومنع التخمر كما يساعد على الهضم وامتصاص المواد الغذائية .

6- طارد للفطريات والطفيليات مثل الأمبيا المسببه للدوسنتاريا ،وقاتل للميكروبات نظرا لإحتوائه على مادة الكارفكرول .

7- يعتبر الزعتر نبات قابض حيث يعالج حالات الإسهال .ويفضل أن يؤخذ الزعتر مع زيت الزيتون .

8- يحتوي الزعتر على مواد مضادة للأكسدة .

9- تناول الزعتر مع زيت الزيتون مفيد جدا تقوية الذاكرة وسرعة إسترجاع المعلومات المخزنة وسهولة الأستيعاب .





10- يساعد الزعتر على تنشيط جلد الراس ومنع التساقط وتكثيفه .

11- يفيد الزعتر أيضا في تخفيف وجع الأسنان وإلتهاب اللثة وخاصة إذا طبخ مع القرنفل . ينصح بالتمضمض به وهو بارد ، كما يقي الأسنان من التسوس وخاصة إذا مضغ وهو أخضرغض .

12- يعالج الزعتر إلتهابات الحلق والحنجرة والقصبه الهوائية .

13 -يساعد الجسم على التعرق في حالات الحرارة والأمراض .

14- يمزج الزعتر مع المرهم ليستعمل في معالجة الثآليل .

15- يستعمل في صناعة العطور ومركبات التجميل والصابون ومزيلات العرق .كما يستعمل في تحنيط الموتى





16- يستخدم في حفظ اللحوم ،ويدخل في تتبيله عند الشواء .

17- يستعمل في حالات الصدفية ، الأكزيما، معالجة الحروق الجلدية ، ويعتبر طارد للبعوض عن الجلد.

18- يستعمل في علاج مرضى السكرى .

19- ينشط النظر ويمنع جفاف العين وإصابتها بالمياه الزرقاء.

20- يعمل على تنقيه الدم عند شرب مغلي الزعتر مع العسل على الريق يوميا.