AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مسلسل عمر ودياب الحلقة 5.. علي ربيع يتحول لامرأة

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 07:54 م
عمر ودياب
عمر ودياب
Advertisements
محمد نحلة

بدأت الحلقة الخامسة من مسلسل "عمر ودياب" المعروض على قناة "on e"،  بخروج عفريت للثنائي علي ربيع ومصطفى خاطر، من الجثة التى اختفت فى المستشفى التى يعملان بها، ويطلب منهما أن ينفذا بعض الطلبات.



ورفض الثنائي تنفيذ طلبات العفريت؛ فحول علي ربيع إلى أنثي، ومصطفى خاطر أصبحت له أذن كبيرة يسمع بها كل شيء حوله، وَبَدَآ يفكران في طريقة يصرفان بها العفريت.



ورفض العفريت أن يعيدهما إلى ما كانا عليه، إلا عندما ينفذان ما يطلبه منهما، وهو إعادة الجثة لأن مدير المستشفى يتاجر فى الأعضاء.



وكان مصطفى خاطر، قال خلال أحد اللقاءات التليفزيونية، إنه هو الذى اقترح اسم المسلسل ليصبح "عمر ودياب"، ووافق فريق العمل.



وأكد أن مشاركة على ربيع فى بطولة مسلسل عمر  ودياب تمنحه القوة، معقبا: "بنشتغل مع بعض من زمان وفاهمين بعض جدا".



مسلسل "عمر ودياب" بطولة علي ربيع، ومصطفى خاطر، وكارولين عزمي، بجانب عدد كبير من النجوم الشباب، والمسلسل من إخراج معتز التوني.



يذكر أن علي ربيع، خاض السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "فكرة بمليون جنيه" والذي حقق نجاحا كبيرا جدًا وقت عرضه على شاشات التليفزيون.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على قنوات عرض مسلسل عمر ودياب

لعبة النسيان ورجالة البيت وعمر ودياب الأكثر بحثا على جوجل

مسلسل عمر ودياب الحلقة 1 .. علي ربيع ومصطفى خاطر يبحثان عن عمل

بعد عرض حلقته الأولى.. مسلسل عمر ودياب يتصدر جوجل

مسلسل عمر ودياب الحلقة 2 : علي ربيع ومصطفى خاطر يتعرضان لحادث ومهددان بالحبس

علي ربيع عن مسلسل عمر ودياب: الحلقات الجاية قنبلة

ترشيحاتنا

رفض عروض الأهلي | محمد إبراهيم: لن أستمر مع المقاصة وسأنتقل لناد آخر..فيديو

الساعة بـ 5 آلاف.. ضبط شبكة دعارة تديرها روسية بـ القاهرة الجديدة فى نهار رمضان

المفتي يصحح خطأ عند الإفطار يخالف سنة الرسول

آه يا قلبي.. رد فعل غير متوقع من ياسمين رئيس بعد رؤية رامز جلال.. فيديو

محمد إبراهيم: كل المدربين استجابوا لـ إدارة الزمالك بعدم اشتراكي في المباريات إلا واحد.. فيديو

mbc تكشف مصير وقف برنامج رامز مجنون رسمى.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكافية في البيت.. طريقة عمل سموزي الموز بالنوتيلا

باليورو.. سعر حلق ياسمين رئيس فى برنامج رامز جلال

هنخس في رمضان.. مشروب خارق تناوله مرتين بعد الإفطار لحرق الدهون