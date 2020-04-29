مسلسل عمر ودياب الحلقة 5.. علي ربيع يتحول لامرأة

بدأت الحلقة الخامسة من مسلسل "عمر ودياب" المعروض على قناة "on e"، بخروج عفريت للثنائي علي ربيع ومصطفى خاطر، من الجثة التى اختفت فى المستشفى التى يعملان بها، ويطلب منهما أن ينفذا بعض الطلبات.





ورفض الثنائي تنفيذ طلبات العفريت؛ فحول علي ربيع إلى أنثي، ومصطفى خاطر أصبحت له أذن كبيرة يسمع بها كل شيء حوله، وَبَدَآ يفكران في طريقة يصرفان بها العفريت.





ورفض العفريت أن يعيدهما إلى ما كانا عليه، إلا عندما ينفذان ما يطلبه منهما، وهو إعادة الجثة لأن مدير المستشفى يتاجر فى الأعضاء.





وكان مصطفى خاطر، قال خلال أحد اللقاءات التليفزيونية، إنه هو الذى اقترح اسم المسلسل ليصبح "عمر ودياب"، ووافق فريق العمل.









وأكد أن مشاركة على ربيع فى بطولة مسلسل عمر ودياب تمنحه القوة، معقبا: "بنشتغل مع بعض من زمان وفاهمين بعض جدا".





مسلسل "عمر ودياب" بطولة علي ربيع، ومصطفى خاطر، وكارولين عزمي، بجانب عدد كبير من النجوم الشباب، والمسلسل من إخراج معتز التوني.





يذكر أن علي ربيع، خاض السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "فكرة بمليون جنيه" والذي حقق نجاحا كبيرا جدًا وقت عرضه على شاشات التليفزيون.

