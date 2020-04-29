صراخ وسباب.. ياسمين رئيس تتوعد رامز جلال بالضرب بعد المقلب.. فيديو

دخلت الفنانة ياسمين رئيس في وصلة من الصراخ الشديد والسباب لرامز جلال؛ بسبب استفزازه لها، مضيفة: «انا مش كيوت، نزلني بسرعة وبعدين هنتكلم، وانا مش هفضل على الكرسي ده كتير، أول ما تفكُّوني هتشوف هعمل فيك ايه».





وأجبر رامز جلال ياسمين رئيس على الغناء بعد تنفيذ المقلب الذي أعده لها في برنامج «رامز مجنون رسمي»، قائلا : «مش انتي عاملة فيها مجنونة ودماغك طاقَّة».



