رمضان زمان.. مسلسل الضوء الشارد من أبرز علامات شهر الصيام

في عام 1998 قدم المخرج مجدي ابو عميرة عمل درامي حقق نجاحا كبيرا لعدة سنوات ، من خلال التقرير التالي تعرف علي سر نجاح مسلسل "الضوء الشارد" .

مسلسل الضوء الشارد مسلسل اجتماعي مصري أنتج عام 1998 و عرض في شهر "رمضان المبارك" .

1 ابطال مسلسل "الضوء الشارد"

يضم مسلسل "الضوء الشارد" نخبة كبيرة من الفنانين من أبرزهم، الفنان ممدوح عبد العليم ومحمد رياض ويوسف شعبان و راشوان توفيق و محمد سلامة والفنانة مني ذكي و رانيا فريد شوقي و سلوي خطاب وغيرهم من النجوم .

2 قصة مسلسل "الضوء الشارد"

تدور قصة مسلسل "الضوء الشارد" حول صراع بين عائلتين الأولي تدعي " العزايزة" و العائلة الثانية تدعي "السوالم" ، و تلجأ عائلة السوالم الي طرق غير مشروعة لكسب المال ، وتدخل في منافسة علي "كرسي" مجلس الشعب مع عائلة "العزايزة .