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فن

رمضان زمان.. مسلسل الضوء الشارد من أبرز علامات شهر الصيام

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 07:51 م
الضوء الشارد
الضوء الشارد
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عمر صبحي

في عام 1998 قدم المخرج مجدي ابو عميرة عمل درامي حقق نجاحا كبيرا لعدة سنوات ، من خلال التقرير التالي تعرف علي سر نجاح مسلسل "الضوء الشارد" .


مسلسل الضوء الشارد مسلسل اجتماعي مصري أنتج عام 1998 و عرض في شهر "رمضان المبارك" .


1 ابطال مسلسل "الضوء الشارد" 


يضم مسلسل "الضوء الشارد" نخبة كبيرة من الفنانين من أبرزهم، الفنان ممدوح عبد العليم ومحمد رياض ويوسف شعبان  و راشوان توفيق و محمد سلامة والفنانة مني ذكي و رانيا فريد شوقي و سلوي خطاب وغيرهم من النجوم .


2 قصة مسلسل "الضوء الشارد" 


تدور قصة مسلسل "الضوء الشارد" حول صراع  بين عائلتين الأولي تدعي " العزايزة" و العائلة الثانية تدعي  "السوالم" ، و تلجأ عائلة السوالم الي طرق غير مشروعة لكسب المال ،  وتدخل في منافسة علي "كرسي" مجلس الشعب مع عائلة "العزايزة .



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