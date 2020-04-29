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فن

يتحدث وهو يبكي.. رامز جلال: أنا الضغط عليا كتير في حياتي

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 08:30 م
رامز جلال
رامز جلال
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محمد نحلة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنان رامز جلال هو يبكي اثناء مقابلة تلفزيونية.


و تحدث فيها عن تعرضه لضغوطات كبيرة فى حياته، لكنه يخفي حزنه عن الناس وكشف عن الوجه الآخر الذي لا يراه المشاهد في المقالب التي يقوم بها في برامجه.


وكان قد نشر الفنان رامز جلال عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " مجموعة صور للفنانة ياسمين رئيس  من تصوير حلقة رامز مجنون رسمى . 


وعلق رامز على الصور قائلا: عطر الدراما، كولونية الفن ياسمين رئيس.


ونالت الصور اعجاب الكثير من متابعيها وجاءت ابرز التعليقات كالآتى : 


رامز جلال نجم يوتيوب 

 حرام عليك 

كانت قمر اوى 


وتدور فكرة البرنامج على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه.


ويتم ربط الضيف في كرسي  يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.


ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل بأداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.
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