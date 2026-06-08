شبانة: تصريحات هشام نصر عن ممدوح عباس غير موفقة.. ومجلس الزمالك مسؤول عن أزمة القيد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن تصريحات هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، خلال ظهوره الإعلامي الأخير لم تكن موفقة، محملًا مجلس الإدارة مسؤولية الأزمات الحالية التي يعاني منها النادي.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة CBC: "هشام نصر أجرى لقاءً إعلاميًا يدرس في كيفية إثبات الفشل، وإذا كان هناك من يشكك في حجم الفشل الإداري، فأرى أن عدم ظهوره كان سيكون أفضل، لأن إجاباته لم تكن موفقة".

وأضاف: "هشام نصر أوحى خلال تصريحاته بأن ممدوح عباس سيتدخل لحل جميع أزمات الزمالك، وسيساهم في إنهاء أزمة إيقاف القيد، وهو ما نفاه ممدوح عباس بنفسه اليوم".

وتابع: "مجلس إدارة الزمالك يعيش حالة من الارتباك، ومن تسبب في أزمة إيقاف القيد الحالية هو هذا المجلس برئاسة حسين لبيب".

وواصل هجومه قائلًا: "المجلس تعامل بشكل خاطئ مع ملف رحيل اللاعبين، ووقع في أخطاء ساذجة. ومن يرتكب مثل هذه الأخطاء لا يستحق التواجد داخل مجلس إدارة نادٍ بحجم الزمالك".

واختتم شبانة تصريحاته قائلًا: "ممدوح عباس ضخ ما يقرب من نصف مليار جنيه للزمالك خلال فترة عمل المجلس الحالي، ولولا هذه الأموال لكانت أوضاع النادي أكثر صعوبة. وأتعجب من تصريحات هشام نصر بشأن ممدوح عباس، وهل كان يريد تحميله مسؤولية الأزمات أمام جماهير الزمالك؟".