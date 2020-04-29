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أخبار البلد

الحالة 4.. الإعلان عن إصابة كاهن كنيسة السيدة العذراء ببني سويف بكورونا

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 11:10 م
كنيسة
كنيسة
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سامح سلام
أعلن مصدر كنسى اليوم الأربعاء إصابة أحد الآباء الكهنة بإيبارشية بنى سويف بفيروس كورونا المستجد وأنه تم نقله إلى مستشفى الحجر الصحي لتلقي الرعاية الصحية هناك.

وقال المصدر الكنسى الرفيع بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية في تصريح لصدى البلد إنه تم اكتشاف إصابة القس مكسيموس صبحى كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم ببنى سويف بفيروس كورونا المستجد.

وجدد القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة، الدعوة لكافة الآباء الكهنة لاتخاذ الحيطة والحذر وتجنب الاختلاط، خاصة بعد اتخاذ قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إجراءات وقائية للوقاية من انتشار الفيروس.

كان قد أُعلن أمس إصابة القس تكلا شفيق كاهن كنيسة البابا أثناسيوس الرسول بالفيوم بفيروس كورونا المستجد وأنه يخضع حاليا للرعاية الصحية اللازمة.

وذكر مصدر كنسي في وقت سابق إصابة القمص بيشوى ناروز كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم بقنا بفيروس كورونا، وأنه تم نقله إلى مستشفى العزل بمدينة إسنا.

كما ذكرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إصابة القمص صرابامون مترى وكيل مطرانية دمياط بفيروس كورونا المستجد وأن حالته مستقرة، وأنه يخضع للعلاج حاليا في مستفى بلطيم للعزل الصحى برفقة زوجته ونجله حيث أثبتت التحاليل إيجابية الاصابة بفيروس كورونا.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد اتخذت مجموعة من الاجراءات للوقاية من فيروس كورونا أهمها تعليق كافة الصلوات الطقسية والأنشطة وايقاف صلوات الأكليل واقتصار حضور الجنازات على أسرة المتوفي فقط ضمن الاجراءات الاحترزاية التى يتم تطبيقها في جميع الكنائس على مستوى الجمهورية.
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