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فن

خيانة عهد الحلقة 6 .. ابن عبير صبري يكتشف خيانتها

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 11:46 م
خيانة عهد
خيانة عهد
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آيه عاطف
شهدت الحلقة السادسة من مسلسل "خيانة عهد" للفنانة يسرا، العديد من الأحداث المشوقة، أثناء عرضه ضمن أعمال الموسم الرمضاني 2020.

وإكتشف إبن عبير صبري خيانتها حيث إستمع لها وهي تحدث رجلا آخر في الهاتف، كما إكتشف خيانة والده أيضًا.

بينما قامت الفنانة هنادي مهنى، بملاعبة الفنانة جومانا مراد، من خلال إرسال فيديو خليع لها على الواتساب كانت قد ارسلته إلى خالد انور قبل دخوله المصحة.

يذكر أن أحداث الحلقة الأولى من المسلسل بدأت بارتداء يسرا لفستان زفاف، وتتعرض فجأة لهجوم من أيد مرعبة، لتمسك ساطورا وتقطع يديها، ومن ثم نكتشف أنه كان مجرد كابوس.

مسلسل "خيانة عهد" من بطولة يسرا وحلا شيحة وجومانا مراد وعبير صبري وهنادي مهنى وخالد أنور من إخرج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال.



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