رئيس رابطة الأندية المحترفة الإماراتية يكشف كواليس قرار عودة الدوري .. فيديو

أكد عبدالله ناصر رئيس رابطة الاندية المحترفة في الامارات أن الرابطة حرصت على تقييم الوضع بشكل شامل من اجل اتخاذ قرار عودة الدوري الاماراتي. مشددا على ان الفترة المقبلة ستشهد استيضاح بعض الامور بشأن فيروس كورونا.
وأضاف ناصر في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت " أن الهدف الاساسي من عودة الدوري هو تحقيق العدالة بين الاندية بشأن الفرق المتوجة والهابطة بالاضافة الى الحد من الخسائر المادية التي يمكن ان تحدث حال الغاء الدوري.
وتابع عبدالله ناصر أن اندية الدوري قررت تخفيض 40% من رواتب اللاعبين.
وأكمل أن رابطه الاندية تمارس عملها تحت مظلة الاتحاد وبالتنسيق معها. مشددا على انه تم التواصل مع بعض الاتحادات الاوروربيه لمناقشة دور الرابطة حيث انها استعانت بشركة اجنبية في بداية عملها .
وأضاف ان الاتحاد المصري كان على تواصل مع الاتحاد الاماراتي الفترة الماضية لمناقشة اللوائح و دور الرابطة، مشددا على انه حاليا لا يوجد اي تواصل.