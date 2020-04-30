عندي 46 سنة.. تامر هجرس: مش عايز أطبل لحد في الوسط الفني.. فيديو

كشف الفنان تامر هجرس ، عن عمره الحقيقي"، أوهو 46 عاما".





وأضاف تامر هجرس في حواره مع إيناس الدغيدي في برنامج " شيخ الحارة والجريئة" المذاع على قناة " القاهرة والناس"، :" أ نا مش عايز أطبل لحد في الوسط الفني وهناك بعض المعاملات غير الاحترافية".





وتابع تامر هجرس:" يمكن انا مش واخد حقي في التمثيل ولكن واخد حقي في حاجات تانية "، مضيفا:" بدايتي كانت كومبارس في فيلم أيس كريم في جليم مع الفنان عمرو دياب ".





واكمل تامر هجرس:" حصلت على 5 ألاف جنيه في أول فيلم لي".





وبرنامج شيخ الحارة هو أكثر البرامج الحوارية إثارة للجدل، بسبب تطرقها لقضايا جريئة وساخنة.





يذكر أن برنامج "شيخ الحارة" كانت تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، قبل أن يتم إيقافه لمدة شهر من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، وتنتقل "وهبة" إلى قناة ON.