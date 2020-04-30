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تامر هجرس: بدأت كومبارس ومش واخد حقي في التمثيل.. فيديو

الخميس 30/أبريل/2020 - 12:21 ص
تامر هجرس
تامر هجرس
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هاني حسين
قال الفنان تامر هجرس، إنه بدأ مشواره الفني كعارض ازياء قبل دخول الفنان احمد عز في هذا المجال أيضا.

وأضاف تامر هجرس في حواره مع إيناس الدغيدي في برنامج " شيخ الحارة والجريئة" المذاع على قناة " القاهرة والناس": "أحمد عز نجم زي الفل، وأحمد عز اشتغل على نفسه وتمثيله كان ضعيف في البداية ولكنه اجتهد كثيرا ".

وتابع تامر هجرس: "يمكن انا مش واخد حقي في التمثيل ولكن واخد حقي في حاجات تانية "، مضيفا:"  بدايتي كانت كومبارس في فيلم "أيس كريم في جليم مع الفنان عمرو دياب".

واكمل تامر هجرس:"  حصلت على 5 آلاف جنيه في أول فيلم لي".

وبرنامج شيخ الحارة هو أكثر البرامج الحوارية إثارة للجدل، بسبب تطرقها لقضايا جريئة وساخنة.

ُيذكر أن برنامج "شيخ الحارة" كانت تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، قبل أن يتم إيقافه لمدة شهر من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، وتنتقل "وهبة" إلى قناة ON.
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