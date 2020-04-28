خدت جوزي.. فريدة سيف النصر: صاحبتي خانتني وبيتي اتخرب.. فيديو

قالت الفنانة فريدة سيف النصر ، إنه عقب انفصالها عن زوجها قررت عدم الارتباط مرة أخرى، مضيفة "عُرض عليّ الزواج من رجال أعمال وغيرهم، ولكنني رفضت".







وأضافت فريدة سيف النصر، في حوارها التلفزيوني مع إيناس الدغيدي في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" المذاع على قناة "القاهرة والناس"، " صاحبتي خانتني، وبيتي اتخرب، وخدت زوجي".









وتابعت فريدة سيف النصر " خدت قرار متجوزش حد، ومتجوز تاني".









وأكملت فريدة سيف النصر، "تشارك في أي مشهد به بوس على الإطلاق طوال مشوارها الفني، مضيفة:" معملتش ادوار فيها بوس".









وتابعت فريدة سيف النصر، "شخصيتي الفنية لديها مقومات الجاذبية، وعمري ما أنكرت ادواري، وعمري ما عملت مشهد فيه بوسة ولا حد مسك فيا".