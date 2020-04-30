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رياضة

الحكومة البريطانية توافق على استئناف الدوري الإنجليزي من جديد.. تفاصيل

الخميس 30/أبريل/2020 - 12:57 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
وافقت الحكومة الإنجليزية برئاسة بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطانى، الضوء الأخضر، لاستكمال الموسم الحالى من منافسات الدوري الإنجليزي، بعد أن توقف على إثر تفشي فيروس كورونا.

وحسب صحيفة "ميرور" الإنجليزية، فإن جونسون رئيس الوزراء البريطانى، وافق على استكمال الموسم الحالى من الدوري الإنجليزي، حسب الخطة معينة.


وسيتم العودة التدريجية للتدريبات الفردية مع بداية شهر مايو، ثم العودة للتدريبات بشكل كامل فى الأسبوع الأخير من الشهر نفسه، وأخيرا استئناف المباريات فى الأسبوع الثانى من شهر يونيو المقبل.


وفي سياق آخر، وافقت الحكومة الإسبانية على عودة التدريات لفرق الدوري الإسباني بداية من 4 مايو المقبل، بعد توقف الحياة الكروية في الليجا بسبب تفشي فيروس الكورونا المستجد حول العالم. 

وأصيب العديد من الرياضيين واللاعبين حول مستوى العالم بفيروس كورونا الأمر الذي أدى إلى حالة من الهلع داخل الأوساط الرياضية المحلية والعالمية.

ودفع انتشار الفيروس عالميا المسئولين عن الكرة إلى اتخاذ إجراءات احترازية لمنع تفشيه ومنها ما أغضب الكثير من عشاق كرة القدم مثل إيقاف الدوريات الكبرى في أوروبا وإيقاف بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.
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