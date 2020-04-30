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فن

أحمد صلاح حسني يشيد بأداء نيللي كريم في مسلسل 100 وش

الخميس 30/أبريل/2020 - 01:25 ص
أحمد صلاح حسني
أحمد صلاح حسني
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مصطفى كرم
أشاد أحمد صلاح حسني عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي تويتر بأداء الفنانة نيللي كريم في دورها بمسلسل 100 وش. 
وغرد أحمد صلاح حسني قائلاً: "انت نجمة و ممثلة كبيرة وقديرة المسلسل حلو اوي بجد وعمله مع اسر ياسين دويتو عالمي ماشاء الله انتوا الاثنين عملين شغل جامد اوي. 

وجاء ذلك ردا على تغريدة نيللي كريم  "‏والله انا فرفوشة بطبعي يا جماعة ، كنت بس محتاجا فرصة.. كفايه نكد 2020 مسلسل درامي لوحده من غير ممثلين". 

مسلسل "100 وش" من بطولة النجمة نيللى كريم، النجم آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، اسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى.

وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث.

مسلسل "بـ 100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، وكان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.
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