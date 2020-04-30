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فن

مسلسل يعيش للأبد.. المشاهدون يوجهون رسالة لأبطال الاختيار.. فيديو

الخميس 30/أبريل/2020 - 01:39 ص
صدى البلد
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محمد هاني- علي الخشاب
أحدث مسلسل الاختيار ضجة كبيرة منذ بداية الحلقة الأولي، حيث التف معظم الشعب المصري بمختلف الفئات العمرية لمشاهدة هذا العمل العظيم الذي يجسد التضحية والفداء الذي يقدمة خير اجناد الأرض و على راسهم الشهيد أحمد المنسي رحمة الله . 

وقامت عدسة صدى البلد باستطلاع آراء المواطنين حول المسلسل. 

حيث قال محمد محي ان المسلسل جاء في وقت هام جدا للرد علي كل ارهابي يقول ان فترة حكم الإخوان لم تكن كارثية ، فكل ما يحدث منذ تولي الإخوان حتى اليوم هو بسبب خيانتهم للوطن.

وأضاف علاء حامد انه يحب الجيش منذ الصغر ولكنه لم يكن يشعر بالحماس لتأدية الخدمة العسكرية ، ولكنة الآن أصبح يريد الالتحاق بالجيش اليوم قبل الغد بسبب المسلسل.

وتابع نادر كمال هذا المسلسل سوف يعيش للأبد و سيكون عملا تاريخيا مثل رأفت الهجان وجمعة الشوال بسبب الاتقان في التمثيل والإخراج وأدق التفاصيل.
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