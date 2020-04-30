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فن

الحلقة السادسة من سوق الحرير.. غريب في الحارة لأول مرة.. عمران يطرد قمر من المنزل بسبب السحر

الخميس 30/أبريل/2020 - 03:51 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل

انتهت منذ قليل الحلقة السادسة من المسلسل السوري سوق الحرير والتي كان من أهم أحداثها زيارة غريب الذي يلعب دوره سلوم حداد  للحارة لأول مرة  . رغم الشبهات التي لازالت تحوم حوله بخصوص قتل فاطمةو عمران الذي يلعب دوره بسام كوسا  يمسك بقمر التي تلعبها كاريس بشاروهي تقوم بوضع السحر في شباك كريمة التي تلعبها ندين تحسين بيك ويطردها من البيت. 

المسلسل من إنتاج MBC studios بالتعاون مع شركة ميلسون. وينتمي العمل لنوعية الإنتاجات الضخمة. 

ومن تأليف حنان المهرجي وإخراج الأخوين بسام ومؤمن الملا وبطولة كل من النجوم: بسام كوسا ,وسلوم حداد , وكاريس بشار و,فادي صبيح ونادين تحسين بك ,وقمر خلف , وميلاد يوسف ,و ريام كفار ,و عبد الهادي  , وشادي الصفدي و, اسعد فضة , وهيفاء واصف , ووفاء موصلي  
ومن مصر النجوم  : عبد الرحيم حسن و, نهال عنبر و, ماجد الشرقاوي .

 ويعرض حاليا على mbc1 و MBC عراق وmbc5 و lbc و منصة Shahid. Net. وحصد العمل الإشادة من النقاد والجمهور ويحقق نسب مشاهدة مرتفعة ليؤكد صدق رهان إدارة ام بي سي ستوديو وشركة سليما على العمل الذي وفرت له كل العوامل الإنتاجية وايضا طاقم عم متكامل وعلى أعلى مستوى سواء من حيث الممثلين او العناصر الفنية الأخرى. 

وتدور أحداثه في خمسينات  القرن الماضي بمدينة دمشق  من خلال عمران ويلعبه بسام كوسا وغريب ويلعبه سلوم حداد ونتابع عمران وهو واحد من كبار تجار سوق الحرير وحياته مع زوجاته الثلاثة وقصة ولديه المولودين في الوقت نفسه وايضا علاقته بباقي تجار سوق الحرير. وغريب الذي فقد ذاكرته نتيجة لحادث ونتابع تفاصيل حياة كل منهما وهل يلتقيان بعد ذلك؟
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