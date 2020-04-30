٣٠ مايو امتحانات الفرق الدراسية بكافة كليات جامعة الأزهر

أصدر مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي قرارا بتحديد موعد امتحانات الفرق الدراسية النهائية (مصريين ووافدين) بجميع الكليات في موعدها ٣٠ مايو ٢٠٢٠م مالم يستجد جديد وبشكلها التقليدي تحريريًّا.





كما أصدر مجلس جامعة الأزهر قرارا بتحديد موعد امتحانات الدراسات العليا في مواعيدها الأساسية ٢٦ /٦ ما لم يستجد جديد.





وأكدت الجامعة على الالتزام بمراعاة كل ما يضمن السلامة والوقاية الصحية لكل المنتسبين للعملية الامتحانية مع التزام الكليات بوضع مقترح لجداول إمتحانات الفرق النهائية فور إعلان انتهاء فترة تعليق الدراسة، وعرضها على الجامعة؛ لتنظيم الأمر والتنسيق بين الكليات منعًا لأي تكدس طلابي، وكذا التزام الكليات بإعلان نتائج الفرق النهائية خلال أسبوعين من تاريخ انتهاء الامتحانات و يعامل طلبة الفرق الدراسية الثالثة والرابعة بكليات طب الأسنان الذين تنص اللائحة الداخلية لبرامجهم الدراسية على وجود مقررات مستمرة وممتدة من الفرقة الدراسية الثالثة إلى الفرقة الرابعة والتي يتم تقييمها بتقدير واحد فقط في الفرقة الرابعة معاملة طلبة الفرقة النهائية.





وبالنسبة لكليات الطب البشري - فوفقا لبيان المركز الإعلامي لجامعة الأزهر - يتم استبدال الاختبارات التحريرية التي كان مزمع عقدها في نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/2020 بامتحانات إلكترونية عن بعد، مع توفير الكلية كل ما يلزم،.





ويرصد للطالب (ناجح، أو راسب، أو غائب) وفي حال عدم توافر المقومات اللازمة لإجراء الاختبار الإلكتروني عن بعد، للكلية أن تختار آلية إعداد الطالب مشرع بحثي في كل مقرر على حدة وفقًا لطبيعة كل مقرر مع الالتزام بضوابط المشروع البحثي ومعاييره.





ويرصد للطالب (ناجح، أو راسب، أو غائب) وللكلية أن تضع الضوابط اللازمة لتقييم الطالب وفقا لطبيعة الدراسة بما يحقق الأهداف التعليمية المستهدفة وتجرى اختبارات تجريبية إلكترونية عن بعد أثناء فترة الدراسة الإلكترونية لتدريب الطلاب، والطالب الذي لم يتمكن من تأدية الامتحان إلكترونيا عن بعد، يعقد له اختبار مماثل أو تحريري داخل الكلية مع الاختبارات العملية/ الإكلينيكية حال الانتهاء من فترة تعليق الدراسة، ويرصد له (ناجح، أو راسب، أو غائب)، ويعتبر بمثابة دور أول له.





كما أعلنت جامعة الأزهر عن القواعد الحاكمة والمنظمة للعملية التعليمية للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2019/2020م لفرق النقل بكليات جامعة الأزهر ومعاهدها عدا قطاع الطب البشري.





المحور الأول: الدراسة:

أولًا: استكمال المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بعد حتى يوم الخميس الموافق 30/4/2020.

ثانيًا: استكمال التدريبات العملية أو الإكلينيكية وفقا للائحة كل كلية عملية:

تستكمل الفترات التي كانت مقررة للتدريبات العملية أو الإكلينيكية في الفصل الدراسي الثاني بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة أو في بداية العام الدراسي القادم.

على كل كلية وضع التصور الخاص بالتدريبات والامتحانات العملية في حال انتهاء فترة تعليق الدراسة وعرضه على نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب للتنسيق بين الكليات والأقسام المناظرة.

يجب اجتياز الطالب للامتحانات العملية المنصوص عليها في اللوائح الداخلية للكليات بعد استكماله لتلك التدريبات.

تستبعد الدرجات التي كانت مقررة لتلك الامتحانات من المجموع الكلي للدرجات في كل السنوات الدراسية (المجموع التراكمي) ويعد الطالب ناجحًا، أو راسبًا، أو غائبًا.

لا يؤثر رسوب الطالب في الامتحان العملي على نقله إلى الفرقة الدراسية الأعلى.

تتم الامتحانات العملية في كامل الأجزاء التي درسها الطالب.

تخضع الامتحانات العملية لطبيعة الدراسة في كل كلية.

على الكلية في حال عدم أداء الطالب للامتحان العملي وضع القواعد المنظمة لأدائه للتدريبات والامتحانات العملية حتى قبل التخرج، وحال ذلك يرصد له (غير مكتمل)، ثم يقيم الجزءان في النهاية كوحدة واحدة (ناجح، أو راسب، أو غائب).





ثالثًا: التأكيد على الآتي:

إلغاء امتحان شفهي القرآن الكريم والامتحانات الشفهية في المقررات التخصصية والنظرية.

إلغاء امتحان منتصف الفصل الدراسي الثاني 2019/2020 (Midterm).

إلغاء البحث في المقررات التي يكلف فيها الطلبة بإعداد أبحاث.

توضع درجات التدريب الميداني في شعب رياض الأطفال، وعلم الاجتماع، وعلم النفس في ضوء الفترة التي قضاها الطالب في التربية العملية، ويرصد "ناجح، أو راسب، أو غائب".

الاكتفاء في التطبيقات العملية بكليات التربية والشعب المناظرة لها وكلية التربية الرياضية بوضع درجات – من قبل الجهة المعنية – في ضوء الفترة التي قضاها الطالب في التربية العملية، ويرصد "ناجح، أو راسب، أو غائب".





المحور الثاني: تقييم طلبة فرق النقل بجميع الكليات والمعاهد (عدا قطاع الطب).

أولًا: إلغاء كافة الامتحانات التحريرية، واستبعاد درجات الفصل الدراسي الثاني من المجموع الكلي في كل السنوات " المجموع التراكمي" ويتم تقييم جميع مقررات الفصل الدراسي الثاني (ناجح أو راسب أو غائب بعذر مقبول، أو غائب بعذر غير مقبول).

ثانيًا: استبدال تلك الامتحانات – بعد موافقة مجلس الجامعة - بأحد البديلين الآتيين:

البديل الأول: إعداد الطالب لمشروع بحثي منفرد.

يعد الطالب مشروعًا بحثيًّا منفردًا مقبولًا في كل مقرر درسه في هذا الفصل مع اتخاذ الآتي:

وضع المعايير والضوابط والشروط والقواعد اللازمة لإعداد المشروع البحثي وإعلانها للطلبة.

وضع الضوابط والشروط والقواعد اللازمة لتقييم المشروع البحثي وإجازته وفقا لطبيعة الدراسة المقررة لكل كلية أو برنامج دراسي على حدة، وإعلان ذلك لأعضاء هيئة التدريس.

البديل الثاني: عقد امتحان إلكتروني عن بعد:

تُعقد اختبارات إلكترونية عن بعد للمقررات التي كانت تدرس فى هذا الفصل بالنسبة للكليات أو البرامج الدراسية الملتحق بها أعداد محدودة من الطلاب مع مراعاة ما يلي:

أن يتوافر لدى الكلية البنية التحتية والإمكانات التكنولوجية التي تمكنها من إجراء الاختبارات إلكترونيا لجميع الطلاب.

التأكد من توافر وسيلة تواصل إلكترونية لدى الطلاب.

أن تخير الكلية - إن شاءت - الطالب في اختيار أحد البديلين.

ثالثًا: على الكلية أن تخطر الجامعة بما ستعتمد عليه من البديلين (المشروع البحثي أو الامتحان الإلكتروني عن بعد، أو كليهما) وآلية التنفيذ وجدوله.

رابعًا: حال عدم قبول المشروع البحثي الذي أعده الطالب في مقرر أو أكثر، أو حال عدم اجتيازه للاختبار الإلكتروني في مقرر أو أكثر يمنح الطالب فرصة أخرى بذات الوسيلة التي تقدم بها (مشروع بحثي/ اختبار إلكتروني عن بعد) أو ما تراه الكلية مناسبًا من أحد البديلين، وإذا لم يُقبل المشروع البحثي المقدم منه للمرة الثانية أو لم يجتز الاختبار الإلكتروني للمرة الثانية يعتبر الطالب راسبا في تلك المادة / المواد، وتطبق عليه اللوائح والقواعد المنظمة لمعالجة أوضاع الطلاب الراسبين.

خامسًا: تعلِنُ الكليات كافة التفاصيل الخاصة بالمشروع البحثي (بما في ذلك تبيان ماهية تلك المشاريع لكل مقرر على حدة) والجداول وطرق تسليم تلك المشاريع وكذا كافة التفاصيل والمواعيد المقررة للاختبارات الإلكترونية في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 7/5/2020 على أن يبدأ تسليم تلك المشاريع البحثية أو عقد الاختبارات الإلكترونية اعتبارا من يوم السبت الموافق 30/5/2020 وحتى الخميس 18/6/2020م على أن تعمل الكليات على سرعة الانتهاء من تقييم تلك المشاريع البحثية وإعلان النتائج الخاصة بتقييمها ونتائج الاختبارات الإلكترونية في حال إجرائها في موعد أقصاه الأسبوع الأول من شهر يوليو2020م.

سادسًا: بالنسبة للامتحانات التي أداها الطلاب في الفصل الدراسي الأول يستمر تطبيق كافة اللوائح والنظم والقواعد التي أُديتْ الامتحانات بناء عليها بما في ذلك إضافة الدرجات التي حصل عليها الطالب في تلك الامتحانات إلى المجموع الكلي للدرجات في كل السنوات الدراسية (المجموع التراكمي) بمراعاة طبيعة الدراسة بالكليات والبرامج الدراسية المختلفة.

خامسًا: تطبيق قواعد الجبر والتيسير: تُطبق قواعد الجبر والتيسير وَفقا للوائح الامتحانات، على أن تحسب درجات الرأفة لمجموع مواد الفصل الدراسي الأول.





المحور الثالث: طلبة الهمم العالية:

يُعقدُ لهم الامتحان شفهيًّا بالكلية، وتُستبعد درجات الفصل الدراسي الثاني من المجموع الكلي في كل السنوات " المجموع التراكمي" ويتم تقييم جميع مقررات الفصل الدراسي الثاني (ناجح أو راسب أو غائب بعذر مقبول، أو غائب بعذر غير مقبول).





المحور الرابع: نزلاء السجون:

يُعقدُ لهم الامتحان تحريريًّا، وتُستبعد درجات الفصل الدراسي الثاني من المجموع الكلي في كل السنوات " المجموع التراكمي" ويتم تقييم جميع مقررات الفصل الدراسي الثاني (ناجح أو راسب أو غائب بعذر مقبول، أو غائب بعذر غير مقبول).





المحور الخامس: مقررات التخلف:

يُعقد امتحان مواد التخلف بالطريقة التقليدية بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة، ويترك تحديد موعد انعقاده للكليات، مع مراعاة تطبيق المعمول به لائحيا في الأعذار المقبولة وغير المقبولة.





المحور السادس: مقرر القرآن الكريم:

يُؤجل امتحان القرآن الكريم – في جميع كليات الجامعة ومعاهدها -إلى بداية الفصل الدراسي القادم، على أن يؤدَى الامتحان فيه تحريريا، ويُرصَد للطالب آنذاك (ناجح أو راسب، أو غائب بعذر مقبول، أو غائب بعذر غير مقبول)، أما الآن فيرصد له (مؤجل)، على ألّا يحول ذلك من انتقاله للفرقة الدراسية الأعلى.





المحور السابع: أهداف المشروع البحثي وفوائده ومواصفاته:

الأهداف: تحسين مهارات التعلم لدى الطالب - منتج أكاديمي للطالب- يعطي الطالب فرصة للتعلم بالأداء- يعكس مدى استيعاب الطالب- دليل على تمكن الطالب من المهارات المطلوبة.

فوائده: مرآة تعكس المستوى الحقيقي للطالب- قياس التكامل والترابط بين المهارات والمعارف لدى الطالب- يعكس أسلوب الطالب وآرائه واتجاهاته.

مواصفاته: مناسب للهدف- قابل للتطبيق- يتميز بالعدالة- يمنع السرقة العلمية- شفافية التقييم- يرتبط بتحقيق مخرجات التعلم.





المحور الثامن: ضوابط إعداد المشروع البحثي:

هذ ضوابط إعداد المشروع البحثي وما يتعلق به، وللكلية أن تضيف ما تراه مناسبًا وَفقا لطبيعة مقرراتها وبرامجها الدراسية:

تقوم الكلية بالتنسيق مع السادة رؤساء الأقسام العلمية لوضع الآليات وفق طبيعة مقرراتها الدراسية.

يُكلف الطالبُ (انتظام/ انتساب) بإعداد مشروع بحثي في كل مقرر من مقررات الفصل الدراسي الثاني 2019/2020م.

يجب أن يكون المشروع البحثي منفردًا، ولا يجوز اشتراك أكثر من طالب في مشروع بحثي واحد.

يجب أن يكون المشروع البحثي مستوفيًا لكل شروط وضوابط المشروع البحثي العلمي من حيث الشكل والمضمون، وإِلاّ أُستبعد المشروع البحثي، ويُعد الطالبُ راسبًا في المقرر، وتطبق أحكام اللائحة في هذا الشأن.

يجب أن يكون الكتاب الدراسي الموحد المقرر على كليات قطاعات أصول الدين، واللغة العربية، والشريعة والقانون، والأقسام المناظرة لها المصدر الرئيس الذي يعتمد عليه طالب هذه الكليات في إعدد مشروعه البحثي.

يحظر على الطالب الاستعانة بالغيرِ في إعداد مشاريعه البحثية، أو النقل الحرفي من المصادر والمراجع العلمية، وإلاّ عُدّ الطالب راسبًا، وتطبق أحكام اللائحة في هذا الشأن.

يكتب الطالب على الصفحة الأولى للمشروع البحثي بياناته كاملة (الجامعة، الكلية، القسم/ الشعبة، الفرقة الدراسية، اسم المادة، اسم أستاذ المادة، اسم الطالب)، وللكلية أن تضيف ما تشاء من بيانات، على أن يعتمد العميد تصميمًا موحدًا للكلية.

المقررات التي تدرس بلغة أجنبية تعد مشاريعها البحثية بذات لغة التدريس.

يرسل الطالب مشروعه البحثي مكتوبًا على الحاسوب بصيغتي (word + PDF) إلى كليته بدءًا من 30/5/2020 وحتى 15/6/2020م على بريدٍ إلكتروني يعتمده أ.د/ عميد الكلية، على أن يكون لكل فرقة ولكل قسم/ شعبة بريد خاص بها.

يجب أن تُبلِغ الكليةُ الطالبَ فور تسلمها مشروعه البحثي ما يفيد وصوله وذلك برسالة إلكترونية.

يجب الاحتفاظ بالمشروع البحثي للطالب– الناجح أو الراسب -إلكترونيا بكنترول الفرقة الدراسية كورقة إجابة.

يتم تسليم وتسلم المشاريع البحثية للسادة أعضاء هيئة التدريس المصححين كتسليم وتسلم ورقة إجابة الامتحان التقليدي.

أن يكون التقييم للمشروع البحثي في المقرر الدراسي من مصححَيْن على الأقل مثله مثل ورقة إجابة الامتحان التقليدي.

يُلتزم باللوائح المنظمة لتصحيح الامتحانات ومدته.





يكلِّف أ.د/ عميد الكلية السادة رؤساء الأقسام العلمية بمتابعة الأساتذة المصححين لمواد قسمه / شعبته.





تشكل كل كلية لجنة برياسة أ.د/ وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، وإشراف أ.د/ عميد الكلية للرد على استفسارات الطلبة، وتلقي تظلماتهم، وذلك ما لم يكن بالكلية لجنة لشؤون الطلاب منبثقة من مجلس الكلية.