الألفاظ الخارجة شعار برامج المقالب.. رامز يتطاول على ياسمين رئيس.. وضيوف فيفي عبده يخرجون عن النص

أثار الفنان رامز جلال، حالة من الجدل بعد تلفظه بألفاظ خارجية على الهواء أثناء برنامجه "رامز مجنون رسمي"، وهو ما أصبح سمة برامج المقالب فى الفترة الأخيرة.

نرصد أبرز الألفاظ الخارجية التى تفوه به بعض النجوم فى برامج تليفزيونية.

رامز جلال

قال الفنان رامز جلال إن ضيفة برنامجه اليوم هي الفنانة ياسمين رئيس، موضحًا أن الحلقة رائحتها حلوه لان الفنانة أسمها ياسمين، مرددا: ياسمين رئيس تزوجت من مخرج وبعد ذلك اشتهرت وأصبحت معروفة لدى الجميع، والنهارده جايبين لكم ياسمين رئيس .. خلى خلقق واسع يا ياسمين أحسن اعبيكى فى كيس.. صباح القمصان الكوروشيه يا ياسمين".

قال الفنان رامز جلال إن ضيفة برنامجه اليوم هي الفنانة ياسمين رئيس، موضحًا أن الحلقة رائحتها حلوه لان الفنانة أسمها ياسمين، مرددا: ياسمين رئيس تزوجت من مخرج وبعد ذلك اشتهرت وأصبحت معروفة لدى الجميع، والنهارده جايبين لكم ياسمين رئيس .. خلى خلقق واسع يا ياسمين أحسن اعبيكى فى كيس.. صباح القمصان الكوروشيه يا ياسمين".

أحمد عدوية

اضطر الإعلامي المصري وائل الإبراشي، إلى قطع البث عن الفنان أحمد عدوية وفصل الصوت عنه، بعد تلفظه بلفظ خارج على الهواء، وذلك خلال ظهوره في برنامج "التاسعة"، الذي يُعرض على التلفزيون المصري.





وظهر عدوية وهو يُغني على الهواء، ضمن الفقرة الغنائية الذي خصصها البرنامج أمس الأول للاحتفال بعيد شم النسيم، وخلال غنائه مع الفنان وليد توفيق، الذي كان يُغني من منزله أيضًا في الاحتفالية نفسها، انفعل عدوية فجأة مع إحدى الموجودات بجانبه، وقال: "يلا، عدي بسرعة،... ...)"، وتلفظ بلفظ خارج على الهواء، إلا أن الإبراشي احتوى الموقف وفصل الصوت عنه، موجهًا له الشكر على استضافته.





السبكى