الألفاظ الخارجة شعار برامج المقالب.. رامز يتطاول على ياسمين رئيس.. وضيوف فيفي عبده يخرجون عن النص

أثار الفنان رامز جلال، حالة من الجدل بعد تلفظه بألفاظ خارجية على الهواء أثناء برنامجه "رامز مجنون رسمي"، وهو ما أصبح سمة برامج المقالب فى الفترة الأخيرة.
نرصد أبرز الألفاظ الخارجية التى تفوه به بعض النجوم فى برامج تليفزيونية.
رامز جلال
قال الفنان رامز جلال إن ضيفة برنامجه اليوم هي الفنانة ياسمين رئيس، موضحًا أن الحلقة رائحتها حلوه لان الفنانة أسمها ياسمين، مرددا: ياسمين رئيس تزوجت من مخرج وبعد ذلك اشتهرت وأصبحت معروفة لدى الجميع، والنهارده جايبين لكم ياسمين رئيس .. خلى خلقق واسع يا ياسمين أحسن اعبيكى فى كيس.. صباح القمصان الكوروشيه يا ياسمين".
فيفى عبده
عرضت بعض الأعمال الرمضانية منها برنامج "خلي بالك من فيفي"، المعروض على فضائية "MBC مصر"، وقوبل باستهجان بالغ عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وصدمة من قبل المغردين على موقع التدوين العالمي تويتر.
خذلت الفنانة فيفي عبده جمهورها منذ عرض الحلقة الأولى لبرنامجها المحسوب على برامج المقالب، الذي يعج بالألفاظ الخارجة، وتساءل المتابعون أين المقلب في البرنامج، واتهموها بأن فكرته مقلدة وبها فبركة.
أحمد عدوية
اضطر الإعلامي المصري وائل الإبراشي، إلى قطع البث عن الفنان أحمد عدوية وفصل الصوت عنه، بعد تلفظه بلفظ خارج على الهواء، وذلك خلال ظهوره في برنامج "التاسعة"، الذي يُعرض على التلفزيون المصري.
وظهر عدوية وهو يُغني على الهواء، ضمن الفقرة الغنائية الذي خصصها البرنامج أمس الأول للاحتفال بعيد شم النسيم، وخلال غنائه مع الفنان وليد توفيق، الذي كان يُغني من منزله أيضًا في الاحتفالية نفسها، انفعل عدوية فجأة مع إحدى الموجودات بجانبه، وقال: "يلا، عدي بسرعة،... ...)"، وتلفظ بلفظ خارج على الهواء، إلا أن الإبراشي احتوى الموقف وفصل الصوت عنه، موجهًا له الشكر على استضافته.
السبكى
وانضمّ عدوية إلى قائمة طويلة من نجوم الفن فقدوا السيطرة على أعصابهم على الهواء وتفوهوا بألفاظ خارجة عن اللياقة، حيث كان أبرزهم المنتج أحمد السبكي للإعلامي وائل الإبراشي في العام 2015، إذ بدأ الخلاف مع استضافة الإبراشي لعائلة فتاة انتشر لها فيديو وهي ترقص بسكين في الشارع بأحد الأفراح الشعبية، وادعت الفتاة أنها تعلمت ذلك من أفلام السبكي، ليجري الأخير مداخلة هاتفية مع برنامج "العاشرة مساء"، دافع فيها عن أفلامه، ثم أعطى الهاتف لكريم السبكي ليستكمل الحديث، وعندما قال الإبراشي: "ماذا ننتظر من بلطجي؟"، تدخل أحمد السبكي مرة أخرى في المكالمة، مؤكدًا أنه سعيد بما وقع لوائل الإبراشي في أميركا من الاعتداء عليه، ثم سبّه على الهواء مباشرة.