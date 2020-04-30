يسرا فى حوار لـ "صدى البلد": شخصية عهد لا تشبهنى.. وهذه إجراءات الوقاية من كورونا.. وأحمد زكى كان الأقرب لى بعد والدتى

تقدم الفنانة يسرا مغامرة جديدة ومختلفة عن الأعمال التى قدمتها من قبل وذلك من خلال مسلسل "خيانة عهد" والذى تقدم فيه شخصية ام وصاحبة مصنع ملابس تتعرض للعديد من المصاعب فى حياتها، فهى صاحب فلسفة خاصة وتحاول أن تقدم أعمالا تمس المواطن البسيط وخاصة مشاعرهم وأحاسيسهم من خلال معانى مختلفة اكتسبها الإنسان مع متغيرات الحياة.

«صدى البلد» التقى يسرا التى كشفت بدورها عن بعض تفاصيل الخاصة بمسلسلها الجديد وكواليس التصوير فى زمن الكورونا وتعاونها مع فريق العمل الجديد والمخرج سامح عبد العزيز.

فى البداية أعربت الفنانة يسرا عن سعادتها بردود الفعل الإيجابية على مسلسل "خيانة عهد"، والذى تنافس به فى رمضان الحالى.

وقالت: "شخصية عهد مختلفة وجديدة بالنسبة لى، وهى لا تشبهنى، خاصة أنها تحمل كثيرا من التفاصيل المثيرة والاجتماعية فهى شخصية بها الخير والشر وهى أم ولديها ابن يتعاطى المخدرات مثلما شاهد الجمهور فى الحلقات الخمس الأولى".

وأضافت: "الشخصية مليئة بكثير من التفاصيل ولكن لا يمكن أن أكشف عنها، خاصة أن هناك خطوطا أخرى تتعلق بشخصية "عهد" التى أقدمها ونرى كيف تتعامل مع المواقف الصعبة التى تمر بها فهى تتعرض للخيانة تارة وتارة أخرى تقوم هى بالخيانة" وأقدم فيه دور صاحبة مصنع ملابس ولديها ابن يدمن المخدرات".



تغيير اسم :



وقالت: إن السبب وراء تغيير اسم المسلسل من دهب عيرة إلى خيانة عهد هو التوزيع الخليجى والذى يرى أن كلمة "عيرة" غير لائق وجريئة "أبيحة".

وأضافت: "تم الاتفاق على تغيير الاسم إلى "خيانة عهد" بعد الاتفاق مع المخرج سامح عبد العزيز وشركة الإنتاج، ورأينا أن خيانة عهد يعد الأنسب وملائما بشكل أكبر لأحداث المسلسل".

وكشفت عن السبب الحقيقى وراء تغيير اسم مسلسلها الجديد من "دهب عيرة" إلى "خيانة عهد".

سامح عبد العزيز :

كما أعربت عن سعادتها بالتعاون مع المخرج سامح عبد العزيز وذلك من خلال مسلسلها "خيانة عهد" والذى يعرض حاليا فى رمضان.





وقالت : يعد مسلسل "خيانة عهد" أول تعاون بينى وبين سامح عبد العزيز والذى اعتبره أحد المخرجين الذين يمتلكون موهبة حقيقية.





وأضافت قائلة: لم أقلق من التعاون معه خاصة أن لديه رؤية وشخصية فى اللوكيشن كما أن أعماله السابقة تدل على موهبته الحقيقية ولذلك لم أكن قلقة من هذا التعاون.





وأشارت قائلة: سامح لديه ميزة عن باقى المخرجين وهى أنه دقيق بشكل كبير فى كافة التفاصيل المختلفة ولا يرضى بالمشهد الذى يشهد أداء غير مرضى فضلا عن الروح المبهجة والجميلة التى يضيفها فى اللوكيشن، كما اننى سعيدة بالتعاون مع فريق من الممثلين المميزين منهم "حلا شيحة" والتى عادت للفن بطاقة ايجابية وجومانا مراد وعبير صبرى وخالد سرحان. وهناك مواهب أخرى مثل خالد انور الذى يقدم دور الابن المدمن.





كواليس التصوير :

وأما عن كواليس تصوير مسلسلها "خيانة عهد" قالت يسرا : كانت أجواء التصوير فى غاية السعادة ومليئة بالحب على الرغم من الأجواء التى نقوم بالتصوير فيها وتحديدا أزمة فيروس كورونا.



وأضافت: "موقع تصوير العمل كان محاط ومليئ بكل الإجراءات الوقائية وكأنه يشبه المصنع المعقم بكل اسلحة التعقيم التى تتناسب مع هذا الوباء فضلا عن ان شركة الإنتاج تحرص على صحة كل شخص يشارك فى العمل".





ورش التأليف :

وترى أن هناك مزايا وعيوب فى ورش التاليف ولعل أبرز ملحوظة لهذا الأمر أن هناك أكثر من شخص يشارك فى الفكرة وهو ما يؤثر سلبيا أحيانا على المضمون الفنى بخلاف عمل المؤلف الواحد الذى يقدم لنا توليفة عمل مكتملة قدر الإمكان.





وقالت: أنا أفضل العمل المؤلف الواحد وأتصور أن أفضل الأعمال التى قدمتها كانت من خلال مؤلف واحد ولعل من أبرزها أعمالى السينمائية مع المؤلف وحيد حامد.





كاتم أسرارى :

وتظهر فى العمل سلوى عثمان صديقتك التى تبيح لها بكل أسرارك فماذا عن يسرا : وتجيب قائلة : كانت والدتى قبل ان تتوفى وهى التى كانت تتحملنى وترعانى وكاتمة أسرارى ولكن بعد فقدانها ليس هناك أحد سوى ربنا.





وأوضحت قائلة: كان قديما هناك أحمد زكى الذى كنت أحرص على مشاورته فى بعض الأمور التى تخصنى سواء فى عملى كممثلة أو فى حياتى الشخصية وكانت آراؤه جيدة ولكن بعد رحيله لم اجد شخصا يمكن أن يكون كاتم أسرارى بجانب والدتى.