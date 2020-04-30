بعد الهجوم عليها على مواقع التواصل.. صورة تبرئ ياسمين صبري

تعرضت الفنانة ياسمين صبري على مدار الأيام الماضية لهجوم عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ظهورها في مسلسلها "فرصة تانية" بمكياج في المستشفى بعد تعرضها لحادث سير وفقدانها للذاكرة.





وتبين أن الصورة المتداولة خضعت لتعديلات فوتوشوب وتغيير في الألوان جعل ياسمين صبري تظهر بهذا الشكل مقارنة بالصورة الأصلية من المسلسل التي كانت فيها بدون مكياج خلال أدائها المشهد.





تدور الأحداث حول ملك، التي تفقد الذاكرة بعد وقوع حادث أليم لها بسبب صدمتها في خطيبها زياد وخيانته لها، وعندما يعلم بفقدانها للذاكرة يحاول العودة إليها مجددا بمساعدة عائلتها.



فرصة تانية بطولة ياسمين صبري، وآيتن عامر، وأحمد مجدي، ونهال عنبر، وهبة مجدي، ومحمود البزاوي، ودياب، وسارة الشامي.