AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

الحلقة 19 من مسلسل قيامة المؤسس عثمان مطلوبة على جوجل

الخميس 30/أبريل/2020 - 08:00 ص
قيامة المؤسس عثمان
"قيامة المؤسس عثمان
Advertisements
شروق ابراهيم
تصدرت الحلقة الـ 19 من المسلسل التركي "قيامة المؤسس عثمان" محرك بحث جوجل الشهير بعد مرور ساعات على طرحها.


وحقق مسلسل "قيامة المؤسس عثمان" نجاحًا كبيرًا جدًا على مستوى الدراما التركية التاريخية العثمانية المستوحاة من تاريخ تأسيس الدولة العثمانية على يد المؤسس عثمان غازي بن أرطغرل.


وكانت من أسباب نجاح "قيامة المؤسس عثمان" أيضًا منذ بداية عرض حلقاته للمشاهدين، شعبية أبطاله الكبيرة وأحداثه المشوقة.


مسلسل المؤسس عثمان أو قيامة عثمان مسلسل تركي درامي تاريخي من إنتاج مؤسسة بوزداغ فيلم، وإخراج متين جوناي، وبطولة الممثل بوراك أوزجيفيت بدور الغازي عثمان بن أرطغرل، والممثلة عائشة جول جوناي، وراغب سافاش، ونور الدين سونماز، وأصلهان كارالار، وجلال آل، وديدام بالشين، ويتم عرضه على قناة أي تي في التركية. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قيامة عثمان 11 يتصدر مؤشر البحث جوجل

قيامة عثمان الحلقة 12 يتصدر جوجل

قيامة عثمان الحلقة 13 تتصدر جوجل

قيامة عثمان الحلقة 13 تتصدر تريند جوجل

مسلسل قيامة عثمان 16 يتصدر جوجل تريند

الحلقة الـ 17 من مسلسل قيامة المؤسس عثمان مطلوبة على جوجل

ترشيحاتنا

نجلاء بدر تتصدر تويتر بسبب مسلسل البرنس.. متابعون: شكلها بيفكرنا بـ مديحة كامل

أخبار الفن.. تفاصيل عرض برنامج رامز جلال بعد وقفه.. شبيهة ليلى علوي تقلب تويتر

حملات تعقيم مكثفة.. محافظ الشرقية: عزل 1000 شخص بعد إصابة 83 بـ فيروس كورونا في المحافظة.. صور

12 كلمة بعد السحور تجعل الله يغفر لك ما تقدم من ذنبك

أستاذ صدر: التدخين يصدر خلايا مناعية للرئة قد تقلل من خطر الإصابة بـ كورونا ..فيديو

بعد تحقيقه نتائج واعدة.. هكذا علقت منظمة الصحة العالمية على عقار ريمديسيفير لعلاج مصابي كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيهما أحلى؟.. بـ6 إطلالات مختلفة سيرين عبد النور تبهر متابعيها

بمكياج ملفت.. سوسن بدر تبهر متابعيها فى أحدث ظهور لها

بجمبسوت لامع.. أروى تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير