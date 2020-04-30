بعد وجود رجل غريب في منزل ياسمين عبد العزيز.. مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 6 يتصدر جوجل

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل " ونحب تاني ليه " للفنانة ياسمين عبد العزيز، العديد من الأحداث المشوقة.





تطورت علاقة ياسمين عبد العزيز، والفنان كريم فهمي، حيث طلب منها أن يقابلها للحديث في العديد من الأمور، من خلال مكالمة هاتفية معها.





وأثناء المكالمة الهاتفية، اكتشفت ياسمين عبد العزيز، وجود رجل غريب في منزلها، ومن المتوقع أن تكشف الحلقات المقبلة عن هوية هذا الرجل الذي تسلل داخل المنزل.