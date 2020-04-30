بعد وجود رجل غريب في منزل ياسمين عبد العزيز.. مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 6 يتصدر جوجل

حقق مسلسل ياسمين عبد العزيز، نجاحا كبيرا جدًا، حيث تصدرت الحلقة 6 مؤشرات البحث "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية.
شهدت الحلقة السادسة من مسلسل "ونحب تاني ليه" للفنانة ياسمين عبد العزيز، العديد من الأحداث المشوقة.
تطورت علاقة ياسمين عبد العزيز، والفنان كريم فهمي، حيث طلب منها أن يقابلها للحديث في العديد من الأمور، من خلال مكالمة هاتفية معها.
وأثناء المكالمة الهاتفية، اكتشفت ياسمين عبد العزيز، وجود رجل غريب في منزلها، ومن المتوقع أن تكشف الحلقات المقبلة عن هوية هذا الرجل الذي تسلل داخل المنزل.
وتبين تورط الفنان إيهاب فهمي، في خسارة كريم فهمي مبالغ طائلة، واتفاقه مع اثنين لبنانيين للتلاعب بكريم والنصب عليه.
يذكر أنه نشبت مشاجرة في الحلقة الرابعة بين ياسمين عبد العزيز، وطليقها شريف منير، إذ تعدى عليها بالضرب؛ بسبب "مهند"، حيث طلب شريف منير مقابلتها للحديث عن أمور قديمة أثناء زواجهما.