القضاء على خفافيش المنزل المهجور بشبين القناطر في القليوبية.. صور

وقال رئيس المدينة إنه تم القضاء على جميع الخفافيش في المنزل بعد الانتهاء من أعمال التطهير والغلق، كما تم شن حملة مكبرة لتطهير المنطقة المحيطة بالمنزل بالتنسيق مع إدارة المكافحة التابعة للطب الوقائي بمديرية الطب البيطري.





وأضاف أن اللجنة المشكلة من قبل عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، برئاسة رئيس مدينة شبين القناطر، وعضوية الدكتورة أمل العسيلي، مدير الطب البيطري بالقليوبية، وممثلين عن البيئة والطب الوقائي ومعهد بحوث النبات أوصت بغلق المنزل لمدة أسبوع للتأكد من الانتهاء من جميع الخفافيش بالكامل وعدم عودتها مرة أخرى للمنزل.





من ناحيتها، أكدت الدكتورة أمل العسيلي، وكيل الوزارة للطب البيطري بالقليوبية، أن الخفافيش تتخذ المكان المجهور كموطن لها مثلما حدث في قرى شبين القناطر فكل البؤر كانت في منازل مهجورة.







وأكدت أنه لا داعي للقلق، فجميع المعاينات التي تمت خلال الفترة الماضية من قبل وزارة الزراعة ومركز البحوث والطب البيطري أثبتت أن الخفافيش آكلة الفاكهة وليست من الأنواع الأخرى التي قد يربط البعض بينها وبين فيروس كورونا.