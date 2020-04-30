طالبة في 2 ثانوي تسأل زملاءها عبر فيس بوك أثناء الامتحان: هي مضاد نعمة إساءة؟

وكان قد شهد جروب اسمه "دفعة تانية ثانوي" عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، منذ قليل، تداولا لصور قيل إنها تخص امتحان اللغة العربية الذي يؤديه طلاب الصف الثاني الثانوي الآن إلكترونيا على منصة الامتحان من المنازل.

وبمجرد بدء نشر الصور المتداولة، بدأ الطلاب يتبادلون إجابات الأسئلة الموجودة فيها عبر الجروب المذكور.

من جانبه، قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم: "من المهم أن نقول إن عقد الامتحانات الإلكترونية تتم في المنزل وبلا رقابة، ويفترض أن يكون الطالب حريصا على أن يتعلم، وأن يستفيد من كل الفرص لصقل مهاراته والتدريب الحقيقي على نوعية الأسئلة الجديدة قبل الوصول إلى الصف الثاني عشر".





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وأضاف: " أي محاولات للغش الجماعي سوف تنال عقابا شديدا، ولذلك نرجو عدم التحايل باستخدام ما نمنحه من تسهيلات".





وتابع وزير التربية والتعليم: "من يختار أن يكتب اسمه على إجابات ليست إجاباته، وأن يرتضي نجاحًا ليس من حقه، ومن يضيع فرص التعلم وفرصة أن يعلم مستواه الحقيقي، فهذا قراره وهو الخاسر الأول والخاسر الأكبر في نفس الوقت".



