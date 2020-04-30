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تعليم

طالبة في 2 ثانوي تسأل زملاءها عبر فيس بوك أثناء الامتحان: هي مضاد نعمة إساءة؟

الخميس 30/أبريل/2020 - 09:54 ص
امتحانات الصف الثاني
امتحانات الصف الثاني الثانوي
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ياســـمين بدوي
شهد جروب دفعة تانية ثانوي، منذ قليل استغاثة إحدى طالبات الصف الثاني ثانوي اثناء سير امتحان اللغة العربية ، حيث كتبت الطالبة : جماعة هي مضاد نعمة إساءة؟ اللي يعرف حاجة يقولهالنا هنسقط .
وعلى الفور تفاعل طلاب 2 ثانوي ومتابعي الجروب المذكور مع استغاثة الطالبة، وبدأوا يساعدونها في التعليقات الموجودة تحت المنشور ، وبدأت عملية تبادل اجابات الامتحان الكاملة للامتحان.

وكان قد شهد جروب اسمه "دفعة تانية ثانوي" عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، منذ قليل، تداولا لصور قيل إنها تخص امتحان اللغة العربية الذي يؤديه طلاب الصف الثاني الثانوي الآن إلكترونيا على منصة الامتحان من المنازل.

وبمجرد بدء نشر الصور المتداولة، بدأ الطلاب يتبادلون إجابات الأسئلة الموجودة فيها عبر الجروب المذكور.

من جانبه، قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم: "من المهم أن نقول إن عقد الامتحانات الإلكترونية تتم في المنزل وبلا رقابة، ويفترض أن يكون الطالب حريصا على أن يتعلم، وأن يستفيد من كل الفرص لصقل مهاراته والتدريب الحقيقي على نوعية الأسئلة الجديدة قبل الوصول إلى الصف الثاني عشر".

وأضاف: "أي محاولات للغش الجماعي سوف تنال عقابا شديدا، ولذلك نرجو عدم التحايل باستخدام ما نمنحه من تسهيلات".

وتابع وزير التربية والتعليم: "من يختار أن يكتب اسمه على إجابات ليست إجاباته، وأن يرتضي نجاحًا ليس من حقه، ومن يضيع فرص التعلم وفرصة أن يعلم مستواه الحقيقي، فهذا قراره وهو الخاسر الأول والخاسر الأكبر في نفس الوقت".

وأكمل وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا: "نحن نقدم أقصى ما نستطيع في هذه الظروف لمساعدة من هو جاد في رحلة التعلم، ولكن علي البعض أن يتفكر لماذا نهدر فرص التعلم، ونلجأ لمساعدة الآخرين، ولماذا يفرح البعض بما لم يستحقه ويحققه بالعلم والعمل والمنافسة الشريفة؟".
طالبة في 2 ثانوي تسأل زملاءها عبر فيس بوك أثناء الامتحان: هي مضاد نعمة إساءة؟
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