كله تمام.. أول تعليق من وزير التعليم على أجواء امتحان عربي 2 ثانوي اليوم

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحان الصف الثاني الثانوي في اللغة العربية ، يسير بكفاءة تامة منذ التاسعة صباحا على منصة الامتحان.
وقال وزير التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد : لا توجد أي مشكلات اليوم في منصة الامتحان على الإطلاق.
وقد أوضح وزير التربية والتعليم في تصريحات سابقة : أنه يتم عقد الامتحانات الالكترونية تتم في المنزل وبلا رقابة ، ويفترض ان يكون الطالب حريصا علي أن يتعلم ، وأن يستفيد من كل الفرص لصقل مهاراته والتدريب الحقيقي علي نوعية الأسئلة الجديدة قبل الوصول الي الصف الثاني عشر.
وأضاف وزير التربية والتعليم : من يختار أن يكتب اسمه علي إجابات ليست إجاباته ، وان يرتضي نجاحًا ليس من حقه ، ومن يضيع فرص التعلم وفرصة أن يعلم مستواه الحقيقي ، فهذا قراره وهو الخاسر الاول والخاسر الاكبر في نفس الوقت.
واكمل وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا : نحن نقدم أقصي ما نستطيع في هذه الظروف لمساعدة من هو جاد في رحلة التعلم ، ولكن علي البعض أن يتفكر لماذا نهدر فرص التعلم ، ونلجأ لمساعدة الاخرين ، ولماذا يفرح البعض بما لم يستحقه ويحققه بالعلم والعمل والمنافسة الشريفة؟
وأضاف وزير التربية والتعليم : أي محاولات للغش الجماعي سوف تنال عقابا شديدا ولذلك نرجو عدم التحايل باستخدام ما نمنحه من تسهيلات!
و
ضبط الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم
والتعليم الفني ، قيام مجموعة من طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي بالاتفاق عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، على عمل جروب واتس اب لنشر حلول الامتحانات عليه .
و على الفور نشر وزير التربية والتعليم صورة للمحادثة التي يتفق فيها الطلاب على الغش من على جروب "جمهورية تانية ثانوي
" ، وكتب رسالة واضحة و صريحة بجوار هذه الصورة : استعدوا لامتحان الدور الثاني!!