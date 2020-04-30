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تعليم

كله تمام.. أول تعليق من وزير التعليم على أجواء امتحان عربي 2 ثانوي اليوم

الخميس 30/أبريل/2020 - 11:32 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحان الصف الثاني الثانوي في اللغة العربية ، يسير بكفاءة تامة منذ التاسعة صباحا على منصة الامتحان.

وقال وزير التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد : لا توجد أي مشكلات اليوم في منصة الامتحان على الإطلاق.

وقد أوضح وزير التربية والتعليم في تصريحات سابقة : أنه يتم عقد الامتحانات الالكترونية تتم  في المنزل وبلا رقابة ، ويفترض ان يكون الطالب حريصا علي أن يتعلم ، وأن يستفيد من كل الفرص لصقل مهاراته والتدريب الحقيقي علي نوعية الأسئلة الجديدة قبل الوصول الي الصف الثاني عشر.

وأضاف وزير التربية والتعليم : من يختار أن يكتب اسمه علي إجابات ليست إجاباته ، وان يرتضي نجاحًا ليس من حقه ، ومن يضيع فرص التعلم وفرصة أن يعلم مستواه الحقيقي ، فهذا قراره وهو الخاسر الاول والخاسر الاكبر في نفس الوقت.

واكمل وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا : نحن نقدم أقصي ما نستطيع في هذه الظروف لمساعدة من هو جاد في رحلة التعلم ، ولكن علي البعض أن يتفكر لماذا نهدر فرص التعلم ، ونلجأ لمساعدة الاخرين ، ولماذا يفرح البعض بما لم يستحقه ويحققه بالعلم والعمل والمنافسة الشريفة؟

وأضاف وزير التربية والتعليم : أي محاولات للغش الجماعي سوف تنال عقابا شديدا ولذلك نرجو عدم التحايل باستخدام ما نمنحه من تسهيلات!

وضبط الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قيام مجموعة من طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي بالاتفاق عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، على عمل جروب واتس اب لنشر حلول الامتحانات عليه .
و على الفور نشر وزير التربية والتعليم صورة للمحادثة التي يتفق فيها الطلاب على الغش من على جروب "جمهورية تانية ثانوي" ، وكتب رسالة واضحة و صريحة بجوار هذه الصورة : استعدوا لامتحان الدور الثاني!!

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