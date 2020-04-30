تحرير 182 محضرا تموينيا واستمرار الحملات لضبط الأسعار في المنوفية

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، عن تحرير182 محضرا تموينيا بنطاق المحافظة ضمن الحملات التفتيشية اليومية التى شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة على الأسواق والمخابز والمحلات العامة والتجارية ومستودعات البترول لضبط المخالفين ومنع استغلال المواطنين في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا وحلول شهر رمضان الكريم.







وصرح المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية عن شن حملات تموينية عن أمس الاربعاء.





وأسفرت الحملات عن تحرير 65 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة و117 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والبيع بأزيد من السعر الرسمي ومخالفات أخرى.





وأضاف الجمال أن من أبرز القضايا التموينية تحرير محضر ضد مطعم مشهور بمدينة بالباجور والتحفظ على 564 كجم جمبرى، 63 كجم فراخ متبلة، 21.5 كجم لحم ضانى غير صالحة للاستهلاك الآدمى.







كما تم تحرير 4 محاضر ضد صاحب محل رنجة وصاحب محل بقالة وصاحب ثلاجة لحوم وصاحب مصنع بلاستيك بمركز الباجور لإدارة النشاط بدون ترخيص وحيازة مواد غذائية مجهولة المصدر، والتحفظ على 20 صندوق رنجة، 1080 علبة عصير، و9 رولات قماش أبيض وأزرق.





فيما تم تحرير 2 محضر ضد صاحبى مخازن للمواد الغذائية بناحية هورين بمركز بركة السبع، لإدارة النشاط بدون ترخيص والتحفظ 8 أطنان دقيق فاخر، 1700 كجم مكرونة، 1800 كجم زيت طعام، 1200 كجم ملح طعام، هذا وقد تم تحرير محضر ضد صاحب محل دهانات بمركز أشمون، والتحفظ على 300 عبوة دهانات منتهية الصلاحية.





وشدد محافظ المنوفية على ضرورة استمرار وتكثيف الحملات لتشديد الإحكام والرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية ومستودعات البترول حفاظًا على حقوق المواطنين واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين ضد أى تلاعب.