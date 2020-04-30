AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تحرير 182 محضرا تموينيا واستمرار الحملات لضبط الأسعار في المنوفية

الخميس 30/أبريل/2020 - 03:23 م
صدى البلد
Advertisements
محمد امين
 أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، عن تحرير182 محضرا تموينيا بنطاق المحافظة ضمن الحملات التفتيشية اليومية التى شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة على الأسواق والمخابز والمحلات العامة والتجارية ومستودعات البترول لضبط المخالفين ومنع استغلال المواطنين في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا وحلول شهر رمضان الكريم.

وصرح المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية عن شن حملات تموينية عن أمس الاربعاء.

وأسفرت الحملات  عن تحرير 65 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة و117 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والبيع بأزيد من السعر الرسمي ومخالفات أخرى.

وأضاف الجمال أن من أبرز القضايا التموينية تحرير محضر ضد مطعم مشهور بمدينة بالباجور والتحفظ على 564 كجم جمبرى، 63 كجم فراخ متبلة، 21.5 كجم لحم ضانى غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

كما تم تحرير 4 محاضر ضد صاحب محل رنجة وصاحب محل بقالة وصاحب ثلاجة لحوم وصاحب مصنع بلاستيك بمركز الباجور لإدارة النشاط بدون ترخيص وحيازة مواد غذائية مجهولة المصدر، والتحفظ على  20 صندوق رنجة، 1080 علبة عصير، و9 رولات قماش أبيض وأزرق.

فيما تم تحرير 2 محضر ضد صاحبى مخازن للمواد الغذائية بناحية هورين بمركز بركة السبع، لإدارة النشاط بدون ترخيص والتحفظ 8 أطنان دقيق فاخر، 1700 كجم مكرونة، 1800 كجم زيت طعام، 1200 كجم ملح طعام، هذا وقد تم تحرير محضر ضد صاحب محل دهانات بمركز أشمون، والتحفظ على 300 عبوة دهانات منتهية الصلاحية.

وشدد محافظ المنوفية على  ضرورة استمرار وتكثيف الحملات لتشديد الإحكام والرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية ومستودعات البترول حفاظًا على حقوق المواطنين واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين ضد أى تلاعب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تحرير 301 محضر تمويني وضبط مواد طبية مجهولة في المنوفية

تحرير 208 محاضر تموينية بنطاق المنوفية.. وتشديد الرقابة على الأسواق

تحرير 212 محضرا تموينيا خلال حملة مكبرة في المنوفية

تحرير 180 محضرا تموينيا في حملة لمديرية تموين المنوفية

تحرير 214 محضرا تموينيا في حملة بـ المنوفية

ضبط مصنع بلاستيك ببركة السبع بدون ترخيص وتحرير 200 محضر تموينى بالمنوفية

ترشيحاتنا

بسبب الصيام.. كمال الشناوي رفض تقبيل كاميليا فى رمضان فكان ردها صادما

36 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

داهم المساجد.. ألمانيا تحظر حزب الله وتصنفه إرهابيا

قلبى اطمأن.. يمنح بائعة الخبز 10 ملايين دينار .. فيديو

بشكل آمن.. حضري بودرة السوبيا بالمنزل بأبسط الخطوات

أسعار الدولار تهوي| اعرف التفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كرست حياتها لعملها.. كورونا ينهي حياة ممرضة أصيبت بالعدوى قبل تقاعدها بـ 3 أيام

10 طرق لـ علاج القولون في رمضان

كورونا مش وصمة عار.. 6 نصائح لمواجهة التنمر على المصابين