شادي محمد: رئيس الزمالك أول من هنأ الأهلي بلقب نادي القرن..فيديو

قال شادى محمد قائد النادي الأهلي السابق، إن لقب القرن الإفريقي الذي حصل عليه النادي الأهلى لا مجال للتشكيك فيه.
وأضاف شادي محمد خلال تصريحات إعلامية مع أحمد شوبير فى برنامج أقر وأعترف، أن الحديث حول أحقية ناد آخر للقب القرن الإفريقي" كلام الناس الفاضية".
واستطرد قائلا : البعض يحاول شحن الجماهير من خلال بث الوهم بإن النادي الأهلي لا يستحق لقب نادى القرن.
وأشار قائد الأهلى الأسبق: "كيف لكمال درويش أن يخرج بعد ذلك ويقول أنه لم يُخطر بهذا التتويج من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم؟، وهو من أرسل أول تهنئة من رئيس الزمالك إلى رئيس الأهلى فى هذا التوقيت، قائلًا: "بدلًا من أن أطلع وأقول أى شيء لإرضاء 100 أو ألف مُشجع أتعلم من الكبير بدلًا من الأعذار واللعب على نغمة الحكام للضحك على الجماهير".