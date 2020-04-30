شيكو عن مشهد في مسلسل اللعبة: من أتفه المشاهد اللي عملتها في حياتي

نشر الفنان هشام محمد "شيكو" فيديو له من مسلسل اللعبة، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الفيديوهات والصور "انستجرام".
وكتب معلقًا على الفيديو: "من أتفه المشاهد اللي عملتها في حياتي".
وتفاعل عدد كبير من محبيه علي الفيديو حيث جاء تعليق كالآتي " المسلسل حلو جدا بجد و كوميدي ".
مسلسل "اللعبة" تم عرضه حصريا عبر منصة شاهد بداية من شهر يناير الماضي، وحقق نجاحا.
المسلسل من تأليف أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، إبراهيم صابر، إشراف على الكتابة فادي أبو السعود، إخراج معتز التوني، يشارك في بطولة "اللعبة" عدد من النجوم ومنهم؛ هشام ماجد، شيكو، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، مي كساب، ميرنا جميل، محمد أوتاكا ومنى جمال.