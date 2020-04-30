شيكو عن مشهد في مسلسل اللعبة: من أتفه المشاهد اللي عملتها في حياتي

نشر الفنان هشام محمد "شيكو" فيديو له من مسلسل اللعبة ، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الفيديوهات والصور "انستجرام".





وكتب معلقًا على الفيديو: "من أتفه المشاهد اللي عملتها في حياتي".





وتفاعل عدد كبير من محبيه علي الفيديو حيث جاء تعليق كالآتي " المسلسل حلو جدا بجد و كوميدي ".





مسلسل "اللعبة" تم عرضه حصريا عبر منصة شاهد بداية من شهر يناير الماضي، وحقق نجاحا.



